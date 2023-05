Jorge Rial y su impactante relato sobre la muerte en su regreso a Argenzuela: “Es un lugar calentito”

Jorge Rial se está reinsertando en su rutina diaria en Buenos Aires, luego de sufrir un infarto en Colombia que le podría haber costado la vida. Ahora, de vuelta en Argenzuela, el conductor compartió cómo fue su experiencia con la muerte.

“Yo estuve del otro lado y acá estoy de vuelta. Estoy feliz de estar acá en el mundo”, remarcó Jorge Rial, quien considera a su paro cardíaco como el inicio de su segunda vida. A su vez, expresó: “Perdón por la voz pero tuve un caño puesto durante 14 horas”, haciendo referencia al modo en el que sonaba su voz.

“Yo sentí un dolor en el pecho que en mi vida había sentido, pero yo soy muy cabeza dura y no le doy bola a eso. A los 15 minutos me fui a bañar porque tengo una vieja frase de mi viejo que dice ‘no hay nada que una buena ducha de agua caliente no cure’, ese dolor no pasó y era más de lo que yo creía”, comenzó a relatar Jorge Rial en orden cronológico, como nunca antes lo había hecho.

Finalmente, el conductor decidió ponerse en contacto con su seguro médico, que lo llevó hasta el hospital, donde le realizaron los debidos estudios. “El electrocardiograma dio bien, pero esperemos las enzimas del laboratorio. Entró un médico y me dijo ‘tengo malas noticias’, me dijo que estaba transitando un infarto y que tenían que poner un stent”, continuó Jorge Rial.

Luego de enterarse que estaba atravesando un infarto, el conductor fue al baño, pero una enfermera tuvo que ir a buscarlo para hacerle un electro. Sin embargo, fue aquí cuando sucedió el momento más crítico de Jorge Rial. “Me estaban poniendo los ‘chupetitos’ para hacerme otro estudio y desde ahí no me acuerdo más nada. Estuve 10 minutos con muerte súbita, según mi historia clínica”, reveló.

“Estoy elaborando todo lo que pasó, pero en la radio conté que mi relación con la muerte no es caótica ni dramática, cuando me fui sentí calorcito, era un lugar lindo, donde yo quería ir y algo o alguien me arrancó y me hizo volver. La muerte no la tenía prevista, es indefectible”, reflexionó Jorge Rial, asegurando: “No estuve asustado”.

Jorge Rial reveló qué sintió al despertar de su muerte de diez minutos

El conductor habló de los primeros recuerdos que tiene luego de haber pasado diez minutos muerto, indicando: “Cuando yo estaba despertando, intentaba decirles que estaba vivo. En ese momento sentí la voz de mi nieto que me decía ‘dale tata’ y que no estaba ahí, y cuando me sacan las gasas de los ojos, le clavé la mirada a la enfermera”.

Para cerrar, Jorge Rial analizó cómo esta experiencia afectó su vida de ahora en más adelante y el modo de comprender el mundo. “Yo quiero saber si traje algo, si volví para algo o dejé algo que cargue en la tierra. Estoy en ese dilema. Te volvés más simple y sencillo. Después de eso, pensás en la gente que dejás, pensaba en mi nieto, mis hijas, mis amigos. La muerte la sufre los que quedan, no el que se va, salvo que tengas una enfermedad muy dolorosa”, consideró, afirmando que aún no sabe cuándo volverá a la televisión: “Me canso mucho y tengo que trabajar en terapia lo que me pasó”.

