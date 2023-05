María del Mar Ramón, escritora feminista y bajo perfil, era la mujer desconocida que acompañó a Jorge Rial en el momento justo cuando se descompensó y lo que derivó a ser atendido de urgencia, a causa de un cuadro cardiaco en el cual casi pierde la vida. La caribeña fue quien avisó a las hijas del conductor para que viajaran urgentemente a Colombia para acompañar a su padre.

Tras este susto, se dio a conocer la relación entre María y Rial, algo que tomó mucho revuelo, al punto de que un famoso conductor quiso contactarse con la escritora, pero dicha acción sólo hizo que se espante y termine con poner en privado su cuenta de Instagram. Una vez que blanquearon su vínculo y ambos ya se encuentran en el país, Ramón habló en Futurock y explicó el motivo de su decisión. Además, todo parece indicar que apuntó contra Ángel de Brito, el conductor de LAM.

María del Mar Ramón

"Recibí un mensaje que era mi peor pesadilla. Dije 'esa persona no me puede estar mandando un mensaje a mí. Dios, ¡no me hagas esto! Por favor'. Después dije 'si yo no tengo que responder. Estoy en mi país, en mi casa'", contó María del Mar un tanto indignada. Además aclaró que recibió muchos mensajes y que piensa mantener su cuenta privada por tiempo indefinido y no hablar sobre su vida personal, mucho menos como surgió su prematura relación con Jorge Rial.

Jorge Rial

Para Ángel De Brito, él es la pesadilla de María del Mar Ramón

Luego de que María del Mar explicara sobre la drástica decisión que tuvo que tomar en sus redes sociales y que su relación amorosa con Jorge Rial saliera a la luz por primera vez, Ángel de Brito escuchó las declaraciones de la joven escritora de 31 años y tras tildar a aquella persona desconocida como ‘’su peor pesadilla’’, el conductor de LAM asumió que fue él quien le mandó dichos mensajes: ‘’El mensaje de la peor pesadilla era yo", apuntó.

D.M