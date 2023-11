Jorgelina Cardoso reconoció que Ángel Di Maria tenía permitido estar con otras mujeres

En las últimas horas salió a la luz que los jugadores de la Seleccion Argentina se habrían hecho una fiesta con mujeres con las que le habrían sido infieles a sus respectivas parejas. Uno de los futbolistas identificados por una modelo que estuvo presente en la fiesta es Ángel Di María, que está casado con Jorgelina Cardoso.

Según el relato de la modelo, Ángel Di María se besó con dos mujeres al mismo tiempo y le pidió que no diga nada de que él estaba ahí esa noche. Sin embargo, una seguidora de Jorgelina Cardoso le escribió indignada por lo que trascendió, pero la esposa del futbolista respondió de manera sorprendente.

La reacción de Jorgelina Cardoso.

La respuesta de Jorgelina Cardoso sobre lo ocurrido con Di María

"Jajaja sí, era su permitido", expresó en primera instancia Jorgelina Cardoso dejando en evidencia que Di María tenía un acuerdo previo con su esposa para poder estar con otras personas, por lo que trascendió no la tomó por sorpresa.

Al leer esa respuesta, la seguidora le comentó que se preocupó al enterarse de lo ocurrido. "Me imagino, gracias por preocuparte. No sé qué hubiera hecho de mi vida sin enterarme de esto", contestó Jorgelina Cardoso con ironía. De esa forma la esposa de Di María dejó en claro que no hay conflicto entre ellos.