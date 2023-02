Juan Martín Del Potro es un gran amante de los perros. Y este fin de semana, quiso compartir con sus seguidores una foto especial en sus Historias de Instagram.

"Agotados", escribió el extenista junto a la imagen donde se lo veía sentado junto al equipo de entrenamiento (pesas de distintos tipos, soga, zapatillas, etc) y uno de sus perros acostado sobre un toallón.

Esta no es la primera vez que comparte una foto con su mascota. En noviembre, Juan Martín Del Potro subió un posteo y escribió: "Ansiosos por el mundial", junto a varias imágenes en las que aparecen sus dos perros.

"Hermosas fotos", "Delpo bello y tus perritos" y "Hermosos esos viejitos", fueron algunos de los comentarios que le dejaron sus seguidores.

El mal momento de Juan Martín del Potro: el triste mensaje en sus redes

En agosto de 2019, el extenista se despidió de Astor, su perro de ese momento. En sus redes sociales escribió un emocionante mensaje. "Hoy te me fuiste al cielo, Astor, pero te vas a reencontrar con nuestro amiguito César y se van a divertir juntos como lo hicieron siempre. Gracias por haber sido mi gran compañero todos estos años!", escribió el deportista junto a una serie de fotos del ovejero alemán.

Juan Martín del Potro con uno de sus perros.

El año anterior, le había tocado pasar por lo mismo con su perro César: "Te voy a extrañar mucho, compañero fiel. Me acompañaste en estos casi 10 años, me esperaste con alegría después de cada viaje, me protegiste, hiciste feliz a una familia entera y hoy te vas a descansar en paz dejando tu huella en mi corazón. Adiós, César", expresó muy movilizado desde su cuenta oficial de Instagram a modo de despedida de su entrañable amigo.

En agosto de 2019, el extenista se despidió de Astor.

Si bien Juan Martin del Potro no era un asiduo usuario de las redes, había compartido en otras oportunidades algunas postales junto al canino. En alguna ocasión se mostró junto al terranova descansando bajo el sol en su increíble casa de Tandil. En aquel momento, escribió: "Te extrañé", dejando a la vista que a causa de su atareada agenda deportiva tuvo que desprenderse por extensos lapsos de su adorada mascota.