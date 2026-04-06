Juana Viale apostó al estilo diosa griega con un diseño de Gino Bogani y sorprendió con una propuesta que evocó la elegancia clásica en una versión contemporánea. El conjunto se presentó con detalles que marcaron tendencia y dejaron en claro la fuerza de su alianza con la moda argentina, enmarcando una aparición que destacó por su estética.

Juana Viale sorprendió a todos con un estilo de diosa griega con un diseño de Gino Bogani

Juana Viale se robó todas las miradas con un look de diosa griega diseñado por Gino Bogani y sorprendió al incorporar elementos que resaltaron su presencia. La propuesta reflejó una estética que combina tradición y modernidad, consolidando su lugar como referente de estilo y mostrando cómo la moda puede reinterpretarse.

Juana Viale

En la última emisión de Almorzando con Juana (El Trece), la conductora apareció con un vestido que evocó la estética clásica de las deidades griegas. La prenda, confeccionada por su conocido diseñador, se presentó en un tono celeste con delicadas transparencias, frunces en los bordes y un corte que realzaba su silueta.

Además, el diseño de la modelo incluyó una abertura frontal que aportó movimiento y frescura, logrando un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad. El look se completó con un tocado ornamental que reforzó la inspiración helénica y con zapatos amarillos de taco alto que añadieron un contraste contemporáneo.

El estilo diosa griega de Juana Viale

La elección de accesorios y colores permitió que el conjunto se destacara en pantalla, mostrando cómo la moda puede reinterpretar estilos clásicos en clave actual. El maquillaje acompañó la propuesta con sombras verdes que resaltaron su mirada, mientras que los tatuajes visibles en la pierna sumaron personalidad al conjunto.

Los detalles del look de Juana Viale que marcaron la diferencia y se alzaron como tendencia

El atuendo de Juana Viale se inscribe en una línea que se viene desarrollando junto a Gino Bogani, con diseños que combinan alta costura y referencias culturales. En otras ocasiones, la conductora ya había optado por túnicas y drapeados que remiten a la moda grecorromana, consolidando una identidad visual que se renueva cada domingo.

Juana Viale

En esta oportunidad, el estilo diosa griega se convirtió en el centro de atención, mostrando cómo la moda y las tendencias pueden dialogar con la tradición. El vestido, confeccionado en una sola pieza con caída fluida y detalles estratégicos, se destacó por su capacidad de combinar elegancia con toques contemporáneos.

La aparición de Juana Viale con este diseño reafirma su lugar como referente de la moda. El vestido celeste, las transparencias, el tocado ornamental, que se colocó como si fuera una corona, y los zapatos contrastantes conformaron un conjunto que sorprendió por su originalidad y por sus detalles bien pensados.

Juana Viale apostó al estilo diosa griega con un diseño de Gino Bogani y sorprendió con una propuesta que destacó por su estética clásica reinterpretada en clave contemporánea. La elección se convirtió en un momento que reafirmó su vínculo con la moda argentina, mostrando cómo la elegancia se combinó con la tradición grecorromana.

VDV