Pablo Echarri confirmó que dejó la actuación por la política: “Es muy difícil entrar en los esquemas de la ficción”

Desde hace un tiempo, el nombre de Pablo Echarri se encuentra muy vinculado a la política. El actor, acompañó diversas causas sociales y no tuvo problema en expresar su posición, lo que llevó a que se comenzara a juzgar y analizar cada uno de sus pasos. Ahora, en su última aparición pública, confirmó que esa faceta y esa decisión tuvo mucho que ver con su alejamiento de la ficción.

La palabra de Pablo Echarri sobre la falta de ficción argentina

Pablo Echarri fue uno de los invitados de lujo que tuvo Juana Viale en su programa el pasado domingo. El actor conversó de muchísimos temas de actualidad y participó del debate de la mesa, como se podía esperar por la repercusión que trajo su sola presencia.

Pablo Echarri.

En uno de esos intervalos, no dudó en referirse al mal momento que vive la ficción y fue tajante, asegurando que quienes pueden invertir en esa materia prefieren hacerlo en Uruguay antes que en Argentina. Un fenómeno que, según sus palabras, se debe a que en el país vecino se encuentra el mecanismo de “cash rebate” y que “Consiste en una devolución de la inversión. O sea, los países que hoy tienen una gran producción audiovisual tienen leyes con cierta complejidad, pero hay una herramienta que se llama cash rebate. La devolución de la inversión”.

Luego, continuó explicando que, de esta forma, el estado podría colaborar para que la ficción creciera en Argentina y beneficiaría a muchas personas, más allá de los propios actores y actrices. “De alguna forma, el Estado genera una herramienta de impulso, porque lo que hace es hacer entrar una gran cantidad de dinero, hace la devolución, pero genera una gran cantidad de trabajo de calidad”, se explayó, y agregó que también podría significar un valor a largo plazo, por la propiedad intelectual, porque “Si vos tenés una buena novela, una buena película o una buena serie, la vendés a lo largo del tiempo”.

Una de las últimas apariciones de Pablo Echarri en ficción, junto a la China Suárez.

Como se podía esperar, estas declaraciones trajeron repercusión en la mesa y también en las redes sociales. Mientras Nora Cárpena adhirió a sus palabras, Juana Viale quiso saber más del mecanismo y cómo se podría aplicar. De igual manera, todos terminaron coincidiendo en un mensaje similar, la importancia de invertir y de los incentivos en la industria.

La decisión de Pablo Echarri que lo llevó a alejarse de la actuación

En ese marco, Pablo Echarri también habló de los motivos por los que decidió alejarse de la actuación, que estuvieron vinculados directamente a la política. “Sí, me había distanciado… por el pragmatismo político de SAGAI más el mío”.

Luego se explayó. “Cuando te ponés muy pragmático, cuando empezás a hablar de la realidad que te circunda y a trabajar por la realidad de la gente, es muy difícil entrar en los esquemas de ficción (…) Me dejé de creer algunos personajes que yo hacía, me costaba mucho ponerme delante de la cámara, no me satisfacía lo que tenía para hacer, me parecía hasta frívolo en cierto momento”.

Por fortuna, ese alejamiento, en el que se enfocó más en la producción y el detrás de cámara, tuvo su final y pudo volver a amar lo que hacía. Cuando me subí de nuevo a las tablas flasheé. Y ahora estoy flasheando (…) Ahora no podría vivir sin el teatro, es lo que me identifica”, concluyó la pareja de Nancy Dupláa.

Pablo Echarri Y Nancy Dupláa.

De esta manera, Pablo Echarri confirmó que se retiró de la actuación por la política, su manera de pensar y las contradicciones que le generaba. Si bien se trató de algo que no fue permanente, el actor tuvo que replantearse su carrera y la manera en la que quería trabajar, lo que lo llevó a encontrar un nuevo camino.