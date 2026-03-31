La nueva vida de Agustín Goldenhorn, el arquitecto con el que se iba a casar Juana Viale: la casa que dejó y su profesión como bandera

La historia entre Juana Viale y Agustín Goldenhorn arrancó en 2019, con una cita a ciegas que avanzó rápido y que, en poco tiempo, tomó forma de proyecto en común. No solo compartían tiempo, también imaginaban una vida ensamblada y una casa que funcionara como base de ese plan. En ese contexto, el arquitecto desarrollaba una vivienda circular en zona norte, de estética minimalista, pensada como un sistema continuo más que como una casa tradicional. Ese proyecto acompañaba ese momento de su vida personal, pero también respondía a una búsqueda propia dentro de su trabajo.

Agustín Goldenhorn y la casa como proyecto

El vínculo tuvo repercusión, rumores de compromiso y una integración cada vez mayor en el entorno familiar. En paralelo, la Casa Gitana crecía como obra, con una lógica que ponía el foco en la relación entre interior y exterior. Sin embargo, en 2021 apareció una primera crisis y el proyecto personal en común empezó a desarmarse, algo que con el tiempo se consolidó en una separación definitiva, a pesar de que en más de una oportunidad sonaron rumores de boda.

Casa Gitana, el proyecto que pensó como hogar junto a Juana Viale.

El proyecto, ubicado en San Isidro, quedó asociado a ese período, aunque mantiene la lógica proyectual que atraviesa su trabajo. Tras la separación, la propiedad fue puesta a la venta, lo que terminó de marcar el cierre de esa etapa también en términos materiales. La vivienda sigue apareciendo dentro de su portfolio profesional y en sus redes sociales, donde él mismo la describe como una síntesis de su búsqueda: “Todo lo que quise desde un primer boceto se plasma en este espacio: verde, todos los sentidos activados, arquitectura, liviandad, texturas, brisas, luz. Tu idea, pececito, es el corazón de todo. Gitana, nos vamos a llevar tan bien…”.

Agustín Goldenhorn y su presente en la arquitectura

Arquitecto egresado de la UBA y con estudio en San Isidro, Goldenhorn se posiciona dentro de una corriente minimalista con presencia en Buenos Aires. Su enfoque combina diseño, sistemas constructivos eficientes y una mirada puesta en el bajo impacto ambiental. En los últimos años, trabajó especialmente con steel frame, un sistema en seco basado en perfiles de acero galvanizado que permite optimizar recursos y reducir tiempos de obra.

Agustín Goldenhorn junto a su equipo.

Después de la casa que proyectó en su etapa con Juana Viale, Goldenhorn continuó desarrollando nuevos proyectos junto a un estudio que integra con otros arquitectos, donde profundiza esa misma línea conceptual. Entre sus trabajos aparece Casa Fondo, una vivienda que pone el foco en la relación con el jardín y el entorno, y donde cada decisión responde a una lógica de integración. También se suma Casa Frente, otro proyecto en el que se refuerza esa búsqueda por trabajar el espacio desde la continuidad y la relación con el exterior. Todos esos los comparte en sus redes sociales, junto a diferentes consejos para sus seguidores.

Casa Fondo, uno de los proyectos, donde el diseño se abre al jardín y al entorno.

Esa lógica también se extiende a su forma de vida, donde promueve prácticas autosustentables como la huerta y el compost, en línea con una idea que funciona casi como lema dentro de su trabajo: reducir, reciclar y reutilizar. Más que una consigna, aparece como un criterio que atraviesa tanto sus proyectos como su forma de habitar. Antes de dedicarse de lleno a la arquitectura, Agustín Goldenhorn tuvo un recorrido en la música como integrante de Falsos Profetas, una banda que formó parte del circuito under porteño, una experiencia que también atraviesa su forma de pensar los espacios.