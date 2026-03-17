Gonzalo Valenzuela habló sobre su relación con Ámbar de Benedictis: “Estuve diez años criándola"

Gonzalo Valenzuela y Juana Viale supieron ser una de las parejas más destacadas del mundo del espectáculo, siendo entonces dos de los jóvenes con más popularidad tanto de la Argentina como de Chile. En sus casi diez años de amor, supieron resguardar detalles de su vida privada con una familia ensamblada, siendo que la nieta de Mirtha Legrand había sido madre de su primera hija, Ámbar junto a Juan de Benedictis, y luego tuvo tres hijos más con al actor.

Y luego de más de una década de aquella separación que supo protagonizar los titulares de los medios de comunicación, fue el propio Gonzalo Valenzuela quien recordó aquel momento a través del relato sobre la relación que mantuvo, y aún sostiene, con Ámbar de Benedictis, a quien considera una hija.

Gonzalo Valenzuela y Ámbar de Benedictis, una relación familiar

Pese a ser protagonistas de diversas noticias y rumores, Gonzalo Valenzuela y Juana Viale, como su entorno, buscaron resguardar con hermetismo su relación amorosa, aunque no pasaron desapercibidos en ningun momento. Y es en la actualidad, que pese a que se separaron en 2014, la referencia de uno hacia el otro sigue llamando la atención. Sin embargo, poco se esperaba que fuera el propio Gonzalo Valenzuela quien hablar de aquel vínculo, en relación a la dinámica familiar que se logró.

En los últimos días, el actor chileno brindó una entrevista para TVN (Televisión Nacional de Chile), en donde abrió su corazón y reveló que desde que era un adolescente cumplió un rol paternal, luego del fallecimiento de su hermano, siendo el apoderado de su sobrina, siendo esa figura importante en su vida. Pero además, brindó palabras sobre su vínculo con Ámbar de Benedictis, que tenía dos años cuando él comenzó su romance con Juana Viale.

"Estuve diez años criándola, una relación preciosa, de siempre", describió. Además, indicó que durante mucho tiempo la sintió como una hija pero teniendo en claro que él no era su papá. En esta línea, indicó que sobre ese tema tuvo una charla con, la entonces, niña: “Ella lo sabe y se lo dije siempre: te voy a tratar con todo el amor del mundo como si fueras una hija mía y te quiero así, pero respeto mucho a tu papá y es muy importante tu vínculo con él”.

Asimismo, se autoproclamó como la persona que ayudó a que el vínculo de Ámbar con su papá, Juan de Benedictis, existiera, revelando detalles de la dinámica familiar, cuestión que ni Juana ni su hija han expresado públicamente. Tampoco Juan de Benedectis, siendo que el músico tiene un perfil muy bajo ante los medios y fueron escasos los momentos que se mostró ante las cámaras, sin hablar ante ellas.

Por el momento, ni Juana Viale ni Ámbar de Benedictis se pronunciaron ante esta entrevista que brindó Gonzalo Valenzuela pero se conoce que mantienen un vínculo respetuoso, pero se desconoce si cercano.