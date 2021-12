Juana Viale se tiene como característica mantener un total hermetismo sobre su vida privada. Ahora cuando se encontraba mostrando su look al aire antes de presentar a su abuela en la noche en que la Mirtha Legrand volvió al programa deslizó un comentario que llevó a sospechar en una posible con su pareja, Agustín Golderhon.

Fue la propia actriz y conductora quien luego de mostrar a cámara el vestido blanco de seda jacquard y organza diseñado por Gino Bogani disparó un contundente mensaje para su novio.

“Miren lo que es esto… una delicadeza. El señor Bogani hace alta costura que se prueba y es detallista, pero él lo terminó hoy. Solamente un genio puede hacer lo que hizo él”, describió.

Juana Viale contó qué hizo para que su novio, Agustín Golderhon, le proponga casamiento.

Fue entonces que aprovechó para tirarle una indirecta a Golderhorn, “la colita... la colita del vestido. Un novio para esta novia diría una. Bueno, vamos a ver qué pasa”.

Luego presentó a su abuela y se acercó a ella para compartir la vuelta de la Chiqui a la pantalla chica. En ese contexto, la actriz comenzó a nombrar a todos los presentes en el estudio que se acercaron en este día tan especial para la diva argentina.

"¡Un novio para esta novia! Me vestí de blanco por algo. ¿Si me voy a casar? No sé, no sé", bromeó Juana al aire.

Viale también mencionó a su novio que estaba detrás de cámara. A lo que, inmediatamente, Mirtha acotó: “Ah, lo conozco”. Y siguiéndole el juego, Juanita agregó: “Me vestí de blanco por algo, abu”.

Juana Viale y su novio.

Juana Viale contó por qué filma a su novio

Antes de la mudanza a su nuevo hogar, Juana Viale reveló un picante dato de su intimidad con Agustín Golderhorn. La sucesora de Mirtha Legrand aseguró que filma a su pareja mientras duerme por un insólito motivo: los ronquidos.

"Yo filmo, filmo, filmo… Y, a la mañana, ´buen día, buen día, mirá…´”. Porque no te creen”, contó Juana, orgullosa de su accionar. “El que ronca es negador. ¿es negador en la vida o solamente con los ronquidos?" , disparó sobre su travesura.

Juana Viale contó por qué filma a su novio.



FL