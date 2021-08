Juana Viale viajó a Francia para acompañar a su hija Ámbar de Benedictis a instalarse en Paris e iniciar sus estudios universitarios en la Universidad La Soborna.

De regreso en la Argentina, la nieta de Mirtha Legrand hizo la cuarentena obligatoria en un hotel 5 estrellas de la Provincia de Buenos Aires. Para celebrar el regreso a su casa, la conductora de La Noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand, compartió sensuales fotos en Instagram.

Juana Viale festejó el final de su cuarentena obligatoria con una sensual foto

“Buen día, me voy a casa. No más hotel” escribió Juana Viale en el pie de foto de la imagen que publicó en la red social. Durante todo el fin de semana, la nieta de Mirtha Legrand compartió distintas historias en Instagram con el hashtag “Cuarentena en hotel”. Este fin de semana, la conductora fue reemplazada por su abuela en una edición especial de La Noche de Mirtha.

Durante el programa del sábado por la noche en la pantalla de El Trece, Juana Viale saludó a su abuela con un tierno mensaje, y luego la sorprendió con una videollamada. La diva, muy emocionada, contó que la gente la estuvo felicitando todo este tiempo, por el desempeño de su nieta en la conducción de su programa.

Mirtha Legrand volvió a la televisión en un programa especial

“La verdad que has sido prodigiosa. Desde que comenzaste, hasta que dejaste ahora por razones que todos conocemos, ha habido una evolución que me emociona. Me emociona decírtelo. El cariño con el que lo hacías. Cuando decías ‘abuelita’ me derrito toda, me encanta”, dijo Mirtha Legrand. En las emisiones del próximo fin de semana, Juana Viale regresará a la conducción.

Juana Viale junto a su hiaj Ámbar de Benedictis

Una vez que aterrizaron en Europa, Juana y Ámbar hicieron la cuarentena en un lujoso barco, propiedad de Mauricio Filiberti, dueño de Edenor y amigo de la familia.

Según reveló la revista Noticias, la nave está catalogada como un megayate, que cuenta con 64 metros de largo, cinco plantas, un helipuerto, sauna, gimnasio, una pileta de cinco metros de largo con un piso transparente que funciona como techo de la cubierta de abajo, donde hay ambiente llamado “club de playa” equipado con sillones y una gran mesa de marmol.

Cinthia Fernández destrozó a Juana Viale: "Le dictan las preguntas y tiene todo anotado"

Cinthia Fernández quien todo el tiempo está recibiendo críticas por su candidatura política apuntó contra quienes pusieron en duda su capacidad para hacer política y en su descargo destrozó a Juana Viale.

"En todos los programas que fui se me cagaron de risa, de hecho en lo de Juana Viale se me cagaron de risa...", expresó muy enojada por los comentarios que escuchó y tras su comentada visita a "La Noche de Mirtha Legrand", donde se cruzó al aire con Patricia Bullrich.

"Es fácil que te dicten las preguntas y tengas todo anotado en una tablet...", dijo picantísima, haciendo hincapié en el rol de conductora de Juanita, según ciudad.com.ar

FF