El invierno llegó con todo, y las celebridades se preparan para sacar sus mejores looks en esta temporada. Sin embargo, muchas de ellas también se preocupan por los accesorios o los cambios de looks que prefieren hacer, que las ayudan a combinar con los colores en tendencia. Juanita Tinelli, una amante de buscar su estilo en cada momento del año, realizó un cambio de look radical que enamoró a todos sus seguidores y marcó la mejor tonalidad para acompañar las prendas.

Juanita Tinelli

El radical cambio de look de Juanita Tinelli para el invierno

Juanita Tinelli crece cada vez más dentro del mundo del modelaje. Entre trabajos con diferentes marcas, sus redes sociales siempre activas y sus pasarelas, la hija de Marcelo Tinelli no se aleja de la moda en ningún momento. Por eso, es una de las it girls que marca las tendencias de la temporada y busca su estilo personal en cada momento del año. En sus posteos en Instagram, muestra mini looks para marcar la sensualidad, o ropa holgada y comfy para los momento del día más relajados.

Juanita Tinelli

Por eso, es de las que más atenta está a los colores invernales. Durante estos meses, las tonalidades oscuras, como el bordó, el negro, y el mocha, son los preferidos de los fanáticos de la moda. Ante esto, ella no le dejó lo fashionista solo a las prendas que utiliza, sino que también lo trajo a su cabello. En las últimas horas, mostró su radical cambio de look, dejando de lado su pelo castaño claro, ideal para el verano, y dándole la bienvenida a la tendencia de la temporada.

El cambio de look de Juanita Tinelli

Juanita se tiñó el pelo de negro azabache, una variedad de lignito del total black y brillante. En varias fotografías, lució una remera con un corte en el pecho del mismo color, y con una parte en encaje. Su peluquero también compartió el resultado, mostrando una campera de cuero que acompañaba esa onda dark que le brinda el invierno a las celebridades. De esta manera, se unió a Valentina Zenere, Oriana Sabatini, Zaira Nara y muchas más, en la elección del oscuro para esta nueva temperatura.

El cambio de look de Juanita Tinelli

Los seguidores de Juanita Tinelli quedaron fascinados con su elección, y cómo le queda con su belleza natural. La influencer volvió a marcar tendencia en la moda, demostrando que hasta los detalles pueden acompañar a las prendas que muchas marcas presentan. Además de sus outfits favoritos y trabajos frente a la cámara, se fija en todo lo que puede marcar un estilo personal. Por eso, ella no le tiene miedo a los cambios de looks, y se los hace siempre que puede y encuentra algo que la inspire para el momento.

A.E