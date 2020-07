Jujuy Jiménez confesó en qué momento extraña a Juan Martín Del Potro

Sofía "Jujuy" Jiménez decidió abandonar Buenos Aires para trasladarse a Jujuy, su provincia natal. Junto a su hermana Inés, y con permiso incluido, la modelo llegó a su tierra y, por el momento, realiza la cuarentena obligatoria en un hotel.

Pero la diosa también realizó diversas entrevistas donde, sin pruritos, habló de su vida privada. Separada de Juan Martín Del Potro hace ya algunos meses, la morocha confesó que extraña al tenista en ciertas ocasiones. “¿Qué es lo que más extrañás del sexo? ¿El abrazo, los besos, cucharita o ese refregar de dos cuerpos maravillosos?", le preguntaron en La jaula de la moda.

Siempre dispuesta, Sofía respondió: “Me gusta todo, soy muy de disfrutar eso. Me gusta el cuerpo con cuerpo, el toqueteo, la manito, oler, que haya esa búsqueda y sentirlo. Me encanta. Escuchame… ¡ya me imagino cosas!”.

Luego, profundizó en su discurso y tuvo un exabrupto. "Amo quedarme en cucharita. Eso lo hacía con Juan, mi ex, no sé si con cualquier chongo lo haría", disparó y siguió: "En realidad, no sé si podría. Hoy en día no estoy para eso. Si pienso en sexo... eh... me acuerdo de mi ex".