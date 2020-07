¿Dedicada a Delpo? La contundente reflexión de Jujuy Jiménez tras su separación

Sofía "Jujuy" Jiménez confirmó su separación con Juan Martín Del Potro hace ya algunas semanas y cerró la posibilidad a la reconciliación.

La modelo dio a entender que superó el duelo por esta ruptura con un extenso post que hizo en sus redes sociales. "Y de repente un día, te das cuenta que tu alma ya dejó de llorar y que tu corazón empezó a sonreír otra vez! Pero en esta oportunidad, lo hace sin miedo. Con más seguridad y mucha fuerza! Ahora entendió tooodoo eso que antes no había manera de comprender. Ni tenía lugar en esa cabecita que le encanta maquinar, y esta siempre dale, que te de dale", comenzó su descargo en Instagram.



"Y pues claro, la señora angustia, que no es lenta, ni perezosa, no tardó en llegar . Ya estaba ocupándose de cumplir con su función!

Eran millones de preguntas “mentales”, tratando de manejar la situación, encontrarle una razón y nada. Ya era inevitable, la tristeza tomaba protagonismo en la historia. Y aunque a la gente no le gusta mucho su papel, después de un tiempo terminas entendiendo que es CLAVE.

Y al final, te das cuenta que SOMOS TODAS ESAS EMOCIONES, y que cada una tiene su sentido de SER y nos dicen un montón de cosas. Hay que hacerle lugar a cada una, y créanme que SE QUE NO ES FÁCIL, pero el SER VALIENTES y VIVIR la vida con todas ellas es la cuestión", cerró.