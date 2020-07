¡Cómo crece! La China Suárez mostró su enorme panza

La China Suárez mostró su avanzado embarazo y enterneció a sus seguidores. La actriz compartió una imagen de su enorme panzota, a poco de dar a luz a su tercer hijo.

Mediante Insta Stories, la diosa comparte con sus fans avances de su estado y también cómo disfruta de la compañía de sus dos hijas, Magnolia y Rufina en este contexto tan especial.

La pareja de Benjamín Vicuña también difundió los diferentes looks que optó por la cuarentena y, a pesar de que a inicios de año optó por el pelo corto, eligió usar extensiones para volver a la prolongada cabellera. Además, eligió también usar coronitas, una tendencia que crecerá en este invierno. "Ahora me obsesioné con las coronas, así que me verán en los próximos meses con una”, dijo la protagonista de ATAV.

A pesar de que mantiene la más absoluta reserva sobre su bebé, los rumores aseguran que la China tendrá un varón. Tal como había circulado hace ya varios meses, la rubia llamará a su primer niño Carmelo, en honor a la ciudad uruguaya donde, de acuerdo a rumores, habría sido engendrado el pequeño.

¡Para conocerlo, habrá que esperar!