Juli Poggio tiene muchas experiencias en viajes, gracias a sus trabajos como modelo e influencer. La joven fue invitada a premiere de películas, pasarelas reconocidas y sesiones de fotos para diferentes marcas de ropa. Debido a esto, vivió muchos momentos extraordinarios que compartió con sus seguidores de Instagram. Sin embargo, el pasado lunes 28 de abril, aterrizó en Madrid justo cuando ocurrió el apagón que mantuvo sin servicio eléctrico a tres países europeos. Luego de llegar a su destino, contó la odisea que de la que fue parte y el miedo que se vivió en el momento.

Juli Poggio en España

La odisea de Juli Poggio durante el apagón en España: "Parecía un apocalipsis"

España es uno de los destinos a los que las celebridades viajan durante el año. Gracias a oportunidades de trabajo, muchos influencers o modelos tienen una invitación asegurada a importantes eventos en el país europeo. Juli Poggio es una de ellos, y formó un gran círculo de contactos y amigos que no dudan en llamarla para realizar diferentes eventos. En los últimos días, tuvo que viajar a Palma de Mallorca, con una escala en Madrid. Sin embargo, una sorpresa cayó y le hizo vivir una complicada odisea.

El pasado lunes 28 de abril, España, Portugal y el sur de Francia vivió un apagón masivo que provocó el caos y miedo de los ciudadanos. La caída del suministro, alrededor del mediodía, generó descontrol en las calles y aeropuertos debido a que los trenes, subtes, semáforos y la conectividad aérea dejaron de funcionar. Juli Poggio había llegado a Madrid unas horas antes, y debía volar a Mallorca en ese contexto. En sus historias de Instagram, contó que por un tiempo decidieron quedarse en el hotel. "En los lugares no te vendían comida. Estuvimos todo el día a papas fritas del kiosko y cerveza", detalló la modelo.

Junto a su equipo, comenzaron a preocuparse cuando no sabían si podrían viajar. Decidieron ir al aeropuerto y se encontraron con más descontrol. Desde un comienzo, les costó conseguir un taxi, ya que no querían tomarlos por las valijas y el miedo de no poder regresar a tiempo a sus hogares. Los semáforos tampoco funcionaban, por lo que el caos creció en las calles. Al momento de llegar, no pudieron despachar su equipaje, pero sí se tomaron el avión. "Se vivió una energía muy fea en Madrid, estaban todos estresados. Parecía un apocalipsis, una pandemia", expresó Poggio a sus seguidores, quienes habían estado preocupados por ella.

A pesar del momento, lograron viajar sanos y salvos. Juli Poggio se encuentra en Palma de Mallorca para cumplir con sus trabajos de modelo, y aseguró que se encontraba bien. Si bien fue una situación desesperante y terrorífica, tanto ella como su equipo de trabajo decidieron tomárselo con calma y no incrementar el caos que se estaba provocando. La modelo debe viajar mucho, y por eso comparte sus experiencias y odiseas para tranquilizar a sus seguidores sobre cómo está tras un momento complicado.

