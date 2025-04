En diversos colores y modelos, Juli Poggio demuestra cuál es el abrigo tendencia de la temporada

Juli Poggio es una de las it girls del momento que marcan las mejores tendencias de las temporadas. Con su estilo llamativo y sensual, luce lo mejor de la moda en exclusivos eventos a los que es invitada. Por eso, en las últimas horas, compartió en sus historias de Instagram dos looks ideales para el invierno, donde presentó el abrigo más importante y que sigue siendo de los elegidos en el mundo fashionista. La ex Gran Hermano se llevó los halagos por la comodidad y originalidad del mismo.

Pieles y colores: el abrigo tendencia de la temporada, según Juli Poggio

Juli Poggio marca sus talentos en el mundo fashionista siempre que puede, y se lleva los halagos de sus seguidores, quienes la acompañan en todos los procesos. Tras haber obtenido un gran logro personal, la joven sigue enfocando su vida en demostrar lo mucho que sabe de moda y lo que le gusta. En cada temporada, marca, a través de diversos posteos en Instagram, cuáles son sus prendas favoritas y las que son infaltables en el guardarropa.

Uno de los accesorios favoritos de la bailarina son las pieles sintéticas. Desde detalles al final de sus looks hasta sacos completos, los elige para darle un toque original a la prenda o como manera de abrigar. En esta ocasión, mostró un conjunto clarito, de remera blanca elastizada y minifalda gris, que combinó con un chaleco ideal para el invierno. El mismo traía una mezcla de colores que evocaba al invierno, y llamaba la atención por sobre su outfit sensual.

De esta misma manera, Juli Poggio le volvió a dar una oportunidad a las pieles en abrigos, para mantener el calor en las bajas temperaturas, pero esta vez lució una campera de polar que se volvió la tendencia de la temporada. La misma era de un vintage pink, y traía los accesorios de mayor tamaño en el cuello y los puños de la manga. Por el llamativo color y la comodidad para el invierno, se destacó en el look y fue la prenda que marcó cuáles serían los mejores accesorios para complementarlo.

Julieta Poggio demostró el abrigo ideal para el invierno, y sus seguidores no dudaron en coincidir con ella. Las pieles sintéticas son sus fieles compañeras en varios looks, pero utilizadas para combatir las bajas temperaturas se vuelven un accesorio clave para destacar por sobre el resto de las modas. Los fanáticos del mundo fashionista coincidieron con los looks sensuales de la modelo y bailarina, quien sigue marcando su estilo personal sin perder de vista cuáles son las temporadas que cada uno representa.

A.E