Juli Poggio fue capturada recibiendo una peculiar visita en su nuevo departamento: las fotos que lo comprueban

Juli Poggio fue fotografiada en un momento muy especial: recibiendo a Nacho Castañares en su nuevo departamento en la Ciudad de Buenos Aires. Las imágenes no tardaron en viralizarse, y muchos seguidores celebraron este reencuentro entre dos de los personajes más queridos de la anteúltima edición de Gran Hermano.

Cabe recordar que, tras el paso por la casa más famosa del país, Juli y Nacho forjaron un fuerte lazo que se mantuvo fuera del reality. Sin embargo, esa relación se vio afectada cuando Nacho inició un romance con Coty Romero, otra ex participante del ciclo.

En ese momento, las diferencias entre la correntina y Poggio generaron tensión y, por consiguiente, un distanciamiento entre los amigos. Así es que, con la reciente separación entre Nacho y Coty, los fanáticos esperaban que las aguas volvieran a su cauce, y estas nuevas imágenes parecen confirmar que así fue.

Las fotos muestran a la actriz y el influencer ingresando al edificio donde ella reside desde hace algunos meses. Lejos de esconderse o evitar ser vistos, ambos se mostraron distendidos, sonrientes y en plena charla. Una postal que para muchos significa la consolidación de una amistad que fue puesta a prueba en más de una ocasión.

En cuanto a los looks, ambos optaron por prendas ideales para enfrentar el frío porteño. Juli Poggio eligió un outfit relajado y a la moda, con un pantalón cargo en tono oscuro y una llamativa campera de piel sintética marrón, combinada con zapatillas urbanas. Un estilo casual pero con personalidad, fiel a la impronta que la joven viene mostrando desde sus comienzos en la televisión.

Por su parte, Nacho Castañares apostó por un abrigo más técnico, luciendo una campera puffer de The North Face con estampa de cuadros en tonos blanco y negro, jeans amplios tipo cargo y zapatillas blancas. Con las manos en los bolsillos y el gesto relajado, acompañó a su amiga con bajo perfil y sin hacer declaraciones.

Si bien no hubo gestos románticos ni muestras de afecto que den lugar a rumores sentimentales, la visita de Nacho Castañares a Juli Poggio no pasó desapercibida y dejó claro que la relación entre ambos está en buenos términos nuevamente. ¿Será este el inicio de una nueva etapa en su amistad? Por ahora, lo único seguro es que volvieron a compartir tiempo juntos y los fans no podrían estar más contentos.

F.A