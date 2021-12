Julieta Prandi, quien pasó Navidad con su pareja Emanuel Ortega y su familia, aún sigue esperando respuestas por parte de la Justicia por las múltiples causas que le inició a su exmarido, Claudio Contardi.

Ahora la causa la asumió Marcela Silvia Rama y en las últimas horas se supo que se resolvió anular el bozal legal que obligaba a Julieta a abonar una multa de 50 mil pesos si hablaba públicamente de Contardi y algo alguna información relacionada a la causa.

La última resolución dictaminó: "Figura pública, actriz y conductora con exposición laboral por lo que la imposición del bozal legal implicaría la restricción o anulación lisa y llana del derecho a la libertad de expresión volcado en medios de comunicación, es decir, afectación a la libertad de expresión y prensa de la Sra. Prandi, en el entendimiento que las personas públicas son en sí mismas productoras de contenidos y no sólo los medios masivos de comunicación. Lo requerido implicaría lisa y llanamente censurar a una figura pública”.

Julieta Prandi recibió un inesperado llamado del hijo de su ex, Claudio Contardi.

En diálogo con PrimiciasYa.com, Prandi se refirió a esta novedad: "Primero quiero aclarar que el juez se haya ido de la causa, no quiere decir que yo ya tenga asegurado alguna medida por parte de la justicia. No tuve ninguna noticia. Hasta febrero no habrá ninguna novedad", comenzó diciendo.

"Sí sucedió lo del bozal legal. El padre de mis hijos quería hacerme pagar la multa de 50 mil pesos por hablar en los medios y el Juzgado Número 5 le respondió que yo era comunicadora y figura pública, y que no podía sancionar mi libertad de expresión, o sea se lo denegaron. Esto de casualidad cayó en otro Juzgado y era algo de hace mucho tiempo", reveló.

Julieta Prandi se separó de Claudio Contardi después de ser víctima de todo tipo de violencia, abuso y estafas. La modelo expresó que lleva tres años de lucha en la justicia y un calvario de una década y media.

Julieta Prandi y su ex cuando se casaron.

Por otro lado, la animadora le contó en exclusivo a ese medio que recibió hace unos días un llamado inesperado del hijo de su ex donde le hizo otra jugada tenebrosa: "Me pasó algo muy curioso después de la entrevista con Alejandro Fantino, recibí mensajes y llamados del hijo de mi ex, Ezequiel Matías Contardi, que es la persona que se apoderó y se quedó con mi departamento".

"Ese departamento está en posesión de él y jamás me pagó un peso. Primero me escribió diciendo que me lo quería devolver y yo realmente estaba muy sorprendida y muy desconfiada a su vez. No estaba muy convencida que era esa la intención. Me hizo juntar con los abogados y estábamos por avanzar, y hace dos días me dijo que no me lo iba a devolver. Me dice que lo que quiera hacer con su papá que lo haga, pero que no me lo iba a devolver. Me dice que es suyo el departamento y yo le digo que sabe muy bien que no es su departamento. Ese departamento fue el primero que me compré con mi trabajo y esfuerzo y fue parte de la primera estafa de su papá", relató la actitud del joven.

Luego, agregó: "Me pidió que no lo nombre más y yo lo voy a seguir nombrando todas las veces que me dé las ganas porque él es tan ladrón como su papá. Se quedó con un departamento que no le corresponde. Me hace perder el tiempo ahora diciendo que me lo iba a devolver y cuatro días más tarde me dice que no me lo devolverá. Tengo los mensajes, las llamadas y las pruebas porque esto va a seguir en la Justicia. Es una psicopatía permanente, ya no sé cómo llamarlo. Sentí que me lo volvieron a robar, pensé que había cambiado algo en él, pero no", cerró Prandi, afligida por lo sucedido.

Julieta Prandi recibió un curioso llamado.

La Navidad de Julieta Prandi junto a la familia Ortega

Enamorada y arropada por la familia de su novio, Julieta Prandi celebró la Navidad junto a Emanuel Ortega en una noche llena de amor y lejos de los problemas judiciales con su ex.

En una historia que compartió Dante Ortega se la ve a la modelo sonriente y contenida por su pareja, en una noche en la que los hermanos Ortega celebraron junto a Palito y Evangelina una Noche Buena bien familiar

Emanuel Ortega se convirtió en el gran apoyo de Julieta Prandi, que enfrenta una dura batalla legal contra su ex, Claudio Contardi, por la tenencia total de sus hijos.

Hace pocos días, el Juez de la causa la intimó a fomentar el contacto y la revinculación de sus hijos con su papá para evitar perder la tenencia de sus hijos. Enfurecida y cansada de las mentiras de su ex, la modelo reveló la violencia que el empresario ejercía sobre los menores, declaraciones que hicieron que la Justicia apartara al magistrado del caso dos días antes de la Navidad.

La Navidad de Julieta con el clan Ortega.

FL