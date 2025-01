La exprimera dama y madre de Antonia Macri, Juliana Awada, es una mujer que ama la naturaleza y también el ambiente de la vestimenta. A través de sus redes sociales, comparte habitualmente imágenes o videos de los deportes que realiza, la huerta que posee en su casa, entre otras cuestiones que hacen a su vida cotidiana también rodeada por el expresidente de la Nación y la descendiente que ambos comparten como recientemente fue mostrar el fogón realizado para recibir el 2025 con amigos.

No solamente que es una amante de la moda, si no que también tiene su propia emprendimiento llamado "Awada Oficial" que publicita en su cuenta verificada de Instagram, plataforma digital que le permite utilizar herramientas como las Historias y el Feed. Durante la mañana de este viernes 3 de enero, el primero del año, subió una foto con amigas jugando al paddle y vistió un cómodo look sport para la ocasión.

El increíble look deportivo de Juliana Awada para practicar un deporte

Además de ser una madre muy presente y una compañera de vida excelente, Juliana Awada también se desenvuelve de gran manera en otros aspectos de la vida como lo es el ambiente textil o relacionado a la ropa, huertas, deportes, entre otras cuestiones. Lo cierto es que la actual esposa de Mauricio Macri es una mujer con un estilo muy marcado y que marca cuáles son las tendencias de las temporadas, lo cual lleva a que sea tomada de ejemplo para looks en diferentes oportunidades.

En este caso, la madre de Antonia Macri aprovechó la facilidad que permite Instagram para subir contenido y se mostró muy contenta de poder compartir un partido de paddle con sus amigas. Para esta ocasión, decidió lucir una remera gris clara sin mangas y unos leggins del mismo color pero en un tono más oscuro.

Look sport de Juliana Awada.

Además, Juliana Awada calzó unas zapatillas deportivas acordes para este tipo deporte que tiene una variación entre tonos claros y oscuros. Para contrarrestar los rayos del sol, llevó puesta una gorra gris y unas gafas de sol oscuras. Sin dudas que este look sport de la exprimera dama de la Nación destaca por su sobriedad y comodidad, siendo así ideal para un partido de paddle junto a amigas.

Una vez más, Juliana Awada impuso un estilo muy acorde para aquellas personas que deseen practicar paddle y puedan hacerlo no solamente de una manera muy cómoda pero también muy elegante. También, podría ser ideal para jugar un partido de tenis.

BL