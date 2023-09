Maxi Giudici no está atravesando su mejor momento, primero se separó de Juliana Díaz, luego tuvo un accidente en su auto y ahora al parecer intentó quitarse la vida. Fue el mismo cordobés quien decidió subir varias historias a su Instagram desde el hospital, mientras se quejaba del personal, sin embargo, borró rápidamente los registros que posteó.

Pochi, desde su cuenta oficial de Gossipeame en Instagram, subió más información a sus historias y escribió: "Maxi de Gran Hermano había intentado suicidarse al ingerir gran cantidad de pastillas tras su ruptura con Juliana".

Pochi compartió más detalles de lo que vivió Maxi.

Si bien, ahora se sabe que el exparticipante de Gran Hermano 2022 ya se encuentra mejor, la situación preocupa a sus seguidores. Pero la ruptura y el choque no habrían sido lo único que preocupó a Maxi, ya que, la influencer reveló que el joven habría realizado un viaje secreto.

La nueva historia de Gossipeame sobre Maxi Giudici.

Pochi detalló en sus historias: "Una fuente me cuenta que hará dos semanas en unas playas del sur donde no había literal nadie, se encuentra a Maxi Giudici con una chica divina, que paseaba un perro galgo. Le pidió una foto y él le dijo que no lo exponga. Yo ya estoy con los pochoclos...".

Qué dijo Juliana Díaz sobre su ruptura con Maxi Giudici

La exhermanita fue la encargada de confirmar nuevamente la separación en su cuenta oficial de Instagram. “Hola a todos, solo quería contar que con Maxi ya no somos pareja. Entre tantas idas y vueltas no pudimos sostener la relación”, comenzó escribiendo Tini.

La historia que subió Juliana.

Por último, Juliana Díaz confirmó que esta ruptura sería la última que protagonizaría junto a Maxi Giudici: “Es una separación definitiva, no hay retorno por el bien de nuestra salud”.

Línea 135

El Centro de Atención al Suicida (CAS) atiende 18 horas diarias (consultar horarios en la web), de forma anónima, gratuita y voluntaria. La técnica que utiliza es la “escucha activa”, con intervenciones orientadas a que el consultante hable. La línea es gratis llamando desde CABA o Gran Buenos Aires; y los números (011) 5275-1135 o el 0800 345 1435 son para todo el país.

J.C.C