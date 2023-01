Gran Hermano presentó una nueva gala de eliminación la noche de este domingo, donde en una complicada placa con Camila y Agustín, Thiago Medina fue el nuevo eliminado de la competencia. Su salida de la casa más famosa fue un sabor agridulce para la audiencia, quiénes decidieron que su estadía llegaba hasta ayer, pero algunos se mostraron arrepentidos en las redes sociales, puesto que esto representó que el joven de González Catán regrese a su difícil vida.

No obstante, quien celebró la eliminación de Thiago fue Juliana, la novia de Maxi. Es importante recordar que la participante había entrado a la casa nuevamente gracias al repechaje, pero al decir información de más y no hacerles caso a las advertencias de Gran Hermano, fue expulsada.

Juliana se burló de la eliminación de Thiago de Gran Hermano.

Luego de que Santiago del Moro anunciara que el eliminado era Thiago, en un mano a mano con Agustín, rápidamente Juliana reaccionó en Twitter de una manera inesperada, colocando en un tweet una larga risa en mayúsculas, evidenciando su satisfacción por la salida del chico de 19 años.

Las redes estallaron en contra de Juliana

Cientos de usuarios se volcaron a comentarle el tweet en donde Juliana se burlaba de la salida de Thiago Medina. Mensajes como: “Capaz cuando saquemos a Maxi te reís también”, “Jaja por lo menos se llevó las valijas, no como otras”, “Amiga de qué te reís si te expulsaron. Literalmente un pibe que no fue a la escuela entendió las reglas mejor que vos”, se pueden leer.

La respuesta de Juliana a las críticas.

Al ver que su reacción generó un gran repudio, Juliana decidió desactivar los comentarios en el tweet para no seguir leyendo la ola de críticas. Posteriormente, durante la mañana de este lunes, la ex hermanita aclaró que esa risa burlona no era por la eliminación de Thiago: “Me mata todas las deducciones que saco la gente ayer por un simple tweet. Para su tranquilidad la risa fue por la llorada de la falsa vengadora”, aseguró.

AM