Julieta Ortega desmintió su romance con un reconocido actor argentino: “Soy más de los músicos”

Julieta Ortega consolidó una destacada carrera en los medios argentinos, brillando como actriz y productora en ficciones emblemáticas del país. Nacida en el seno de una de las familias más influyentes del espectáculo, su talento e impronta personal la llevaron a construir una identidad propia más allá de su famoso apellido. Paralelamente a su éxito profesional, su vida romántica siempre despertó un enorme interés en la prensa del corazón. Recientemente, el nombre de la actriz volvió a colocarse en el centro de la escena mediática debido a fuertes especulaciones que la vinculaban sentimentalmente con un colega de la industria cinematográfica y televisiva. Frente a la ola de comentarios y teorías virtuales, ella decidió romper el silencio y sinceró su situación actual sobre los últimos rumores.

Julieta Ortega

Julieta Ortega desmintió los rumores de romance: "Soy más de los músicos"

La vida romántica de Julieta Ortega siempre estuvo bajo la lupa de los medios de comunicación, que siguen con atención cada uno de sus movimientos afectivos. Al pertenecer a un clan tan expuesto, la prensa del espectáculo intentó descifrar sus vínculos sentimentales en reiteradas ocasiones, adjudicándole romances con diversas figuras del ambiente. A pesar de la constante presión mediática y las especulaciones de los programas de chimentos, ella supo gestionar la exposición con una notable hidalguía, manteniendo la cordura frente a las cámaras.

Cansada de las falsas versiones que circulan en los portales digitales, la artista aprovechó su reciente espacio audiovisual para aclarar los tantos de manera definitiva. Durante su participación en el canal de streaming Bondi, en el programa conducido por Ángel de Brito, la intérprete fue categórica al repasar su pasado amoroso y desmitificar la complejidad de sus vínculos afectivos. “Yo no tuve romances complicados. Salí con famosos, y tuve 'cositas’ que no llegaron a relación”, derribó los mitos sobre supuestos dramas del pasado.

En esa misma línea de honestidad, la actriz aprovechó para desmentir algunos de los rumores más antiguos de la televisión argentina, los cuales surgieron cuando daba sus primeros pasos en la pantalla chica. "Siempre creyeron que yo salí con Carlín Calvo, y no salí con él. Yo entré a hacer de hermana de Pablo Rago en 'Amigos son los Amigos’, por dos meses, y empezaron a decir que saliamos. Tampoco salí con Rago”, reveló.

Finalmente, Julieta cerró el tema explicando los motivos profundos por los cuales prefiere mantener su distancia sentimental con los colegas del ámbito teatral o televisivo, reafirmando su debilidad por los artistas de los escenarios melódicos. "No soy de salir con actores, soy más de los músicos. El varón actor me da pa**”, sentenció.

Todos los romances de Julieta Ortega

A lo largo de su trayectoria, Julieta Ortega supo mantener un perfil selectivo respecto a sus parejas oficiales, priorizando siempre la estabilidad afectiva por sobre los flashes mediáticos. Su vínculo más trascendental y duradero fue, sin lugar a dudas, el matrimonio que contrajo con el exlíder de Los Caballeros de la Quema, Iván Noble. Tras casarse en 2002, se convirtieron en padres de su hijo Benito y, aunque se divorciaron en 2009, mantienen una de las amistades más ejemplares y unidas de la farándula nacional.

Años más tarde, el corazón de la artista volvió a captar la atención pública al confirmarse su relación formal con el sociólogo y dirigente político Camilo Vaca Narvaja. Con él compartió una intensa y comentada historia de amor que incluyó postales familiares, viajes compartidos y un sincero acompañamiento en diversos eventos culturales porteños. Fuera de estas dos grandes uniones sentimentales validadas, la actriz se encargó de preservar con recelo su intimidad frente a las incesantes guardias periodísticas que buscan catalogar cada salida casual como un compromiso formal.

En medio de los innumerables trascendidos que vinculan su nombre con diversas personalidades locales, Julieta aprovechó los micrófonos de Bondi para ponerle fin a las fantasías periodísticas. “Riquelme no es verdad tampoco. Y aunque hubiera sido, no lo contaría”, sentenció la actriz. De la misma manera, abordó de manera simpática y descontracturada otro viejo rumor que involucraba a uno de los galanes más codiciados de las nuevas generaciones teatrales. "Con Peter Lanzani no salí. Lo hubiera hecho”, dijo en tono bromista.

Julieta Ortega

Con estas firmes declaraciones, la actriz no solo sepultó viejos mitos de la farándula, sino que dejó en claro que los sets de grabación no son su lugar predilecto para el amor. Al confirmar su debilidad por las melodías, Julieta Ortega reafirmó que su corazón late con más fuerza en los escenarios musicales.

A.E