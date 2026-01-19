Confirman el romance entre Julieta Ortega y Juan Román Riquelme: la palabra de la actriz

¡Estalló el romance del verano! Esta mañana anunciaron que Julieta Ortega y Juan Román Riquelme estarían iniciando una relación sentimental unidos por su fanatismo por Boca Juniors. Así lo confirmó Paula Varela en Lape Club Social (América TV), donde reveló los detalles del enamoramiento de esta inesperada pareja. En este marco, la periodista señaló que se vio muy cerca del dirigente a la actriz lo que despertó de inmediato estos rumores. Horas más tarde, la actriz habló con la prensa y brindó su palabra al respecto.

Julieta Ortega y Juan Román Riquelme, ¿de novios?

El rum rum que empezó a gestarse este fin de semana, cobró fuerzas este lunes 19 de enero con la confirmación del romance entre Julieta Ortega y Juan Román Riquelme. De acuerdo con la información propiciada por el magazine matutino antes mencionado, la actriz y el dirigente se encuentran vacacionando en Mar del Plata y, según la panelista, habrían “salido juntos” acción que la llevó a atar cabos y a lanzar que “podría estar naciendo una relación”.

Julieta Ortega | Instagram

En este contexto, la comunicadora recurrió al archivo y recordó una declaración que hizo la hija de Palito Ortega: “Buscando información, aparece que en algunas entrevistas Julieta Ortega habló de Riquelme, incluso a través de comentarios de su hijo”, comenzó diciendo. Acto seguido, añadió: “En una oportunidad, su hijo le habría dicho que le encantaría que algún día ella fuera la novia de Riquelme. Claro que eso fue simplemente un deseo expresado por un niño y no confirma nada concreto”.

Las pistas que llevan a pensar que Julieta Ortega y Juan Román Riquelme están juntos

Tanto Julieta Ortega como Juan Román Riquelme se encuentran solteros, tras haberse separado de sus respectivas parejas. Por tal motivo, ni la artista ni el presidente de Boca Juniors mantendrían ningún compromiso sentimental con nadie. No obstante, la cercanía entre ambos generó un fuerte revuelo en la prensa del corazón y en aquellos que los shipean.

“No hay certeza de que el vínculo exista realmente. Visualmente, para algunos, la pareja podría funcionar; para otros resulta una combinación llamativa o inesperada. Lo cierto es que Riquelme siempre ha estado rodeado de rumores con mujeres muy distintas entre sí, lo que alimenta aún más las especulaciones”, explicó Paula Varela dándole espacio a sus compañeros de ciclo a agregar algún comentario u opinión al respecto.

“La gran incógnita es dónde y cómo se habrían conocido o reencontrado. Algunas versiones indican que se conocen desde hace tiempo, algo lógico teniendo en cuenta quiénes son ambos, y que en algún momento habría habido un contacto o encuentro previo, incluso a través de redes sociales”, agregó tratando de revelar el misterio de cómo fue el momento exacto en el que se habría generado el flechazo.

Juan Román Riquelme | Twitter

La palabra de Julieta Ortega

Como era de esperarse, los paparazis fueron a buscar la palabra de Julieta Ortega a la salida del teatro donde se encuentra haciendo temporada. Ante esta primicia, la intérprete respondió sin filtros: "Me da mucho pudor tener que contestar algo y hablar sobre una persona que ni idea. Así que, si ustedes me lo preguntaron y casi que le metí una respuesta en la cara, perdón por eso, pero no tengo idea". En esa misma línea, desmintió rotundamente lo trascendido: "No podría estar iniciando un romance con nadie salvo que sea alguien que esté acá".

De esta manera, Julieta Ortega declaró que no está en pareja con Juan Román Riquelme ni que tampoco se produjo un acercamiento entre ambos despejando así cualquier rumor y dudas al respecto. Al parecer, en esta oportunidad, este matcheo entre el mundo del deporte y el espectáculo quedó descartado completamente.

NB