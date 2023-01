Julieta Ortega se metió en medio de la polémica y apoyó a Romina Gaetani en su pelea con Facundo Arana

Julieta Ortega se ha metido en medio de la polémica de Romina Gaetani y Facundo Arana. Tras varios meses de mantener el conflicto en una tensa calma, el problema vuelve a agarrar vida. María Susini también se involucró y absolutamente todo en este círculo se ha podrido, al punto de que nadie sabe cuándo o cómo terminará.

Ante esto, la hija de Palito Ortega decidió dar una nota a LAM, programa conducido por Ángel De Brito en América. Allí, Julieta opinó sobre esta pelea e hizo alusión a las palabras de María Susini: “Yo creo que uno puede decir 'conmigo fue un amor' porque a veces pasa eso. Hay mucha gente que uno se ha cruzado y que con uno ha sido fantástica y uno lo puede decir, pero no desestimar la experiencia de la otra, me parece”, partió señalando.

Julieta Ortega apoyó a Romina Gaetani.

Asimismo, Julieta Ortega agregó: “Hay que dejar en claro que no es que lo que las demás están diciendo no sea cierto. Tenemos experiencias distintas todos con las personas. Si a mí me preguntás por gente con la que no tuve ningún problema, te voy a decir que no tuve ningún problema, que fue una gran experiencia y punto. Pero para nada descreería de las experiencias de las demás”.

Finalmente, la actriz apuntó contra Facundo Arana, apoyando rotundamente a Romina Gaetani: “Yo creo que hablar de estas cosas públicamente nunca es gratis, nunca es grato y siempre te comés muchas críticas. En el caso de Romina, recuerdo cuando ella dijo algo, me parece que no es algo que ella fuera a decir porque sí. Si las dice es porque las vivió. Respeto y me parece que no hay que entorpecer eso, la experiencia de la otra", sentenció Julieta Ortega.