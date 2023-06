Julieta Poggio no pudo contener las lágrimas al hablar de su separación: "Estoy re sensible"

Julieta Poggio tiró una bomba que sacudió al Internet, luego de anunciar su separación de Lucca Bardelli, su pareja que la acompañó y esperó mientras ella estaba dentro de la casa de Gran Hermano.

Durante el programa de streaming "Fuera de Joda", que comparte junto a sus compañeros del reality de Telefe, Nacho Castañares, La Tora y Daniela Celis, Julieta Poggio aprovechó el espacio y se refirió a su estado sentimental. “Quería contar que por el momento ya no estamos más con Lucca. Es difícil hablar de esto en un vivo, ¿no?”, lanzó la semi-finalista de Gran Hermano, mostrándose muy incómoda con toda la situación.

Julieta Poggio y Lucca Bardelli.

La palabra de Julieta Poggio en LAM

Julieta Poggio fue entrevistada por el notero de LAM a la salida del programa y se la vio sumamente angustiada. Tanto, que no pudo contener sus lágrimas al responder sobre su separación.

"Estoy medio triste hoy. Si hablo mucho lloro", comenzó diciendo la ex Gran Hermano. Y agregó: "Es una decisión que me costó muchísimo tomar. Duele un montón... y estoy re sensible". Seguido a esto, su voz se quebró y apareció un breve llanto.

La palabra de Julieta Poggio en LAM.

"Sentía que era algo necesario para terminar una relación tan sana que tuvimos", agregó Julieta Poggio. Y continuó: "Estoy pasando un montón de cosas y tengo que estar bien conmigo y sentía que él se merece lo mejor por la hermosa persona que es".

Además, la exhermanita aseguró que terminaron de una manera muy linda, con respeto y como se merecía la relación.

Julieta Poggio también aclaró que su ahora expareja nunca la presionó desde que salió de la casa de Gran Hermano por la cantidad de horas que trabaja y que siempre la apoyó en todo. "Es un momento complicado", afirmó.

Por último, la actriz señaló que fue muy difícil comunicarlo aunque no quiso aclarar desde cuándo había tomado la decisión de hacerlo.