Julieta Poggio fue sin duda una de las figuras destacadas de Gran Hermano 2022. Su personalidad y carisma conquistó al público que la bancó desde el primer día. Aunque no ganó el reality, se convirtió en una de las últimas en salir de la casa más famosa de la televisión. Dentro del show, "Disney" nos regaló momentos icónicos, como aquel drama con la pollera y su histeriqueo con Marcos Ginocchio.

En este contexto, la también actriz habló recientemente con Gente sobre su experiencia dentro de Gran Hermano, allí destacó la amistad que nació con Daniela Celis y la exdiputada kirchnerista Romina Uhrig. “Nosotras somos realmente muy unidas: a Daniela la adoro y Romi fue mi gran sostén en la casa porque hablábamos mucho. Siempre me contuvo y fue un apoyo enorme durante los cinco meses en que estuvimos juntas", comentó Poggio.

A quién de Gran Hermano Julieta Poggio quiere tener "bien lejos"

No obstante, no todo fue color de rosa dentro de la casa, Julieta Poggio tiene algunos amargos recuerdos con varios compañeros, pero a pesar de que tuvo intensos cruces con personajes como Coti Romero y Juan Reverdito, hay un hermanito en específico que no quiere ver ni en pintura. Se trataría de nada más y nada menos que de Agustín Guardis.

Julieta Poggio no quiere tener cerca a Agustín.

"No lo puedo ni ver. La primera semana me pareció un chico divertido y copado. Luego de un tiempo comenzó a incomodarme con sus comentarios y miradas, pero creí que me estaba sugestionando", empezó revelando Julieta Poggio sobre Agustín Guardis. Seguidamente, agregó: "Lo peor fue salir de la casa y comprobar todo lo horrible que había dicho de mí. Ahora quiero tenerlo bien lejos".

Julieta Poggio también cuestionó la supuesta estrategia de Agustín, que, según, consistía en salir de la casa, para estudiar el juego desde afuera, y así entrar repotenciado en el repechaje: "Él asegura que fue su estrategia para que la gente lo sacara de la casa y luego poder volver a entrar en el repechaje con información del exterior. Insólito que creas que podés ganar un juego hablando tan mal de una mujer, ¿no?", criticó.

Agustín Guardis.

Hasta el momento, Agustín Guardis no ha respondido a los cuestionamientos de Julieta Poggio. Sin embargo, en varias oportunidades, el joven oriundo de La Plata ha asegurado que todo lo que hizo dentro de la casa de Gran Hermano formaba parte de su estrategia.

AM