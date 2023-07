La emoción de Julieta Poggio al escuchar a Pampita elogiándola en televisión

Julieta Poggio y Pampita se cruzaron en la noche de este domingo durante la ceremonia de los Martín Fierro 2023. Allí estuvieron charlando y la modelo le dio varios consejos profesionales a la ex Gran Hermano.

Fue la propia actriz quien dio los detalles este lunes en "Noche al Dente". “¡Qué lindo conocer a Pampita!” comenzó diciendo Julieta Poggio. Y agregó: “Pampita me dijo, no compren ropa, no gasten en zapatos, eso les va a venir solo. Ahorren para un departamento. Aprovechen el momento. Me lo dijo con tanta humildad, me pareció tan genuina. ¡La amamos!”.

Julieta Poggio en "Noche al Dente".

Pampita elogió a Julieta Poggio en televisión

Esta tarde, Pampita fue entrevistada en Intrusos, donde respondió de todo. Por supuesto el foco estuvo en todo lo sucedido durante los Martín Fierro 2023. Por eso, una de las consultas fue sobre su encuentro con Julieta Poggio y los consejos que le había dado.

Julieta Poggio en "Noche al Dente".

"Hablé con Juli, me la encontré en el backstage de la foto del Martín Fierro. Yo sé que está laburando un montón. Es súper talentosa, le espera un carrerón porque canta espectacular, baila increíble, tiene ángel...", señaló la esposa de Roberto García Moritán.

"Te amo reina", escribió Julieta Poggio al pie del video con la entrevista, el cual subió a sus Historias de Instagram.

Sin dudas, la ex Gran Hermano se emocionó al escuchar a Pampita y se lo dejó saber públicamente.