Julieta Poggio fue la invitada de lujo el día de ayer lunes, en Noche al Dente con la conducción de Fer Dente. Y como de costumbre, primero cantó en el escenario junto al presentador, para luego someterse a una entrevista, en donde habló de todo.

Hace apenas dos días fue la gran noche de los Premios Martín Fierro 2023 y fue una velada inolvidable para la bailarina, como también para sus compañeros, ya que, Gran Hermano 2022 se llevó el Martín Fierro de Oro, el galardón más importante de la ceremonia, que se llevó a cabo en el Hotel Hilton de Puerto Madero.

Julieta Poggio y Fer Dente en Noche al Dente

Santiago del Moro, los panelistas, finalistas de GH y productores de Telefe, subieron al escenario para agradecer el premio y mientras uno por uno dedicaba unos segundos en agradecer por el micrófono, al parecer Alfa habría tenido una actitud que a Julieta Poggio no le sorprendió y lo mandó al frente en Noche al Dente, mientras rememoraba la mágica noche de los Martín Fierro.

¿Qué hizo Alfa en los Premios Martín Fierro 2023?

Luego de que Marcos Ginocchio, flamante ganador de la edición del reality agradeciera al público y a su familia, Alfa se apuró por agarrar y expresó: ‘’Quiero agradecer a toda mi familia, a mi hermano, a mi hija, a todos…’’, mientras que la cámara apuntaba a Santiago del Moro y manifestó, en tono de broma, ante la actitud del exparticipante: ‘’Y ya está… ahora siguen y seguimos. Y ahora sigue Alfa cinco horas más’’.

Acto seguido, en la pantalla apareció Alfa, con una gran sonrisa y elevando el Martín Fierro de Oro, mientras que poco a poco sus compañeros iban abandonando el escenario y Nancy Pazos lo empujaba para que hiciese lo mismo. Esta acción la recordó Julieta, cuando Fer Dente le preguntó si era ‘’figureti'' su excompañero de GH: "Ayer estuvo bastante figureti", contestó muy sincera, en referencia a los Martín Fierro.

Luego, el conductor le comentó a Juli una situación que tuvo con Alfa: "Vos sabes que a mí me encaró y me dijo, ‘'No me invitaste a tu programa’’, se lo digo ahora, ¡perdón Alfa, primero la invitamos a Juli!".

"Estaba segura de que él iba a hacer eso del micrófono porque lo conozco, él ve oportunidad y tacate, quiso agradecer", añadió Julieta Poggio y finalmente reveló que actualmente está todo bien con Alfa y que lo acepta tal y como es.

