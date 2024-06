En otra noche picante de “El Debate” de Gran Hermano, Julieta Poggio analizó el discurso de Furia Scaglione , luego de su enfrentamiento con Matin Ku por su novia Marisol, y fue tajante.

En la emisión analizaron, junto a Marisol, el violento comportamiento de Furia Scaglione para con el Chino. Mientras Gastón Trezeguet justifica las acciones de Furia, Julieta Poggio eligió pararse de la vereda de en frente y condenó a la hermanita más controversial.

Julieta Poggio contra Furia Scaglione

Durante la emisión de “El Debate”, hubo un picante análisis sobre las actitudes de Furia Scaglione hacia Martin Ku, donde Julieta Poggio escuchó atentamente los alegatos de Gastón Trezeguet a favor de las actitudes de Furia y difirió rotundamente.

La ex finalista de Gran Hermano 2022 tildo de egoista a Furia, después de que ella llamara codiciosos a Martin Ku por querer ganar siempre cada una de las pruebas dentro de la casa, así como querer llegar a la final de la competencia.

Julieta Poggio,

Julieta Poggio argumento con vehemencia; “Hay algo en lo que coincido con Gastón y es en que Furia sabe a dónde apuntar. Yo nunca creí que la tregua con Los Bro iba a durar. Ella ahora está poniendo el foco en el Chino y sabe que es el momento para hacerlo”.

“Pero lo que me llama a mí la atención de su discurso es que habla todo el tiempo de ser generoso, bondadoso, que no hay que se egoísta”, siguió Julieta.

“Uno también es generoso con sus sentimientos y hacerle pasar una estadía de mierda a un compañero que tenía dos días para estar con su pareja, también habla de cómo uno es”, sentenció con contundencia. Y finalizó, señalando que Furia; “Ella necesita ser protagonista todo el tiempo”.

Furia Scaglione apuntó contra la novia de Martín Ku y él salió a defenderla

Los participantes Furia y Martín Ku protagonizaron una acalorada discusión que generó un gran revuelo dentro de la casa más famosa de Argentina. La pelea surgió mientras discutían a qué familiar debían echar del reality show, situación que desencadenó una serie de intercambios verbales explosivos.

Martin Ku, su novia y Furia Scaglione,

El detonante de la pelea fue una serie de comentarios que Furia hizo sobre la novia de Martín, Mari. "No quiero que se quede. Primero porque con mi hermana se llevó para el ojete y me mira con caras que no me gustan. Es una actriz del ojete. Te lo dije en la jeta. Me tiene envidia por quien soy, pero ese no es mi problema. Es muy diferente a la relación que tengo con vos. Estoy harta de la gente fayuta", expresó Furia visiblemente molesta.

Martín Ku no tardó en defender a su pareja y enfrentó a Furia directamente: "Mari no es fayuta, eh. Solo eso te voy a decir: Mari no es fayuta. No vuelvas a decir que Mari es fayuta". Furia no se quedó callada y respondió con firmeza: "Estoy harta de que vengan estas pendejas a mirarme con cara de orto. Estoy harta. Yo no le hice nada a nadie. No tengo porque recibir mierda. Me parece una falta de respeto".

La casa de GH está atravesando discusiones acaloradas a días de finalizar. Mientras que en “El Debate”, Julieta Poggio es contundente contra el comportamiento de Furia Scaglione.

N.L