Julieta Poggio se encuentra en un momento emocionante de su vida. La participante de la última edición de Gran Hermano ha experimentado numerosas oportunidades desde su paso por el reality, pero también enfrenta un nivel de estrés considerable.



Sin embargo, está decidida a aprovechar al máximo todas las posibilidades que se le presentan, ya que tiene un anhelo personal que desea cumplir a corto plazo y necesita reunir una cantidad considerable de dinero.



En una entrevista exclusiva con Martín Cirio, conocido como "La Faraona", la influencer reveló que, a pesar de su creciente éxito, aún vive con sus padres. Para ella, esta situación no es un obstáculo, sino una elección consciente: "Estoy ahorrando porque quiero comprar. Por ahora, no me afecta vivir con mi familia porque soy muy apegada a ellos. Me gusta llegar a casa y encontrar la comida lista, que mi mamá me haga la cama. Vivir sola implica un estrés adicional, como ir al supermercado y limpiar el piso... Aunque tengo 21 años, sigo siendo joven. Pero está en mis planes mudarme", aseguró Julieta.



Además de su sueño de independencia, Julieta Poggio también ha expresado su deseo de viajar por el mundo. En entrevistas anteriores, mencionó que tenía la intención de utilizar el viaje que ganó en el reality para visitar Tailandia junto a su novio, Lucca Bardelli.



Aunque recientemente ha anunciado su separación de Bardelli, lo que significa que deberá buscar un nuevo compañero de viaje. Cabe destacar que han surgido especulaciones sobre una posible relación con Marcos Ginocchio, quien negó los rumores en un boliche el fin de semana pasado.

Qué dijo Julieta Poggio sobre Marcos Ginocchio

Ante los rumores de un romance con Marcos Ginocchio, Julieta Poggio decidió hablar al respecto durante una entrevista con LAM (América). La actriz y modelo respondió a las declaraciones de Yanina Latorre, quien afirmaba tener información confirmada al respecto. "Sé que Yanina ya dijo que lo iba a desmentir, pero lo niego rotundamente debido a las dificultades que estoy atravesando tras mi separación. No es cierto. Entiendo que alimenten el rumor, pero eso no lo convierte en realidad", indicó Julieta.



Nerviosa, pero decidida a aclarar la situación, agregó: "Ya dije que me parece atractivo, pero somos amigos. No salgo con mis amigos, un amigo es un amigo y él siempre ha sido mi amigo durante 5 meses".



Por otro lado, Julieta Poggio reveló que, tras su separación de Lucca Bardelli, no siente el deseo de involucrarse sentimentalmente con alguien más en este momento. Durante su participación en el reality, Bardelli fue acusado de infidelidad, lo que afectó profundamente a Julieta: "Estuve cinco meses sin intimidad. A veces, una tiene necesidades, pero puedo superarlo".

Finalmente, Julieta Poggio admitió que está abierta al amor en el futuro, aunque enfatizó que todo lo que se ha dicho sobre Marcos Ginocchio no es real. "Estoy abierta a lo que el universo tenga preparado para mí. No soy una persona mentirosa", concluyó Julieta.



La influencer también reveló que, después de su experiencia en el reality, ha pasado un tiempo considerable sin intimidad. Aunque reconoce las necesidades humanas, Julieta afirma que puede sobrellevar la situación sin buscar una nueva pareja de inmediato.



