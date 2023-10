Julieta Poggio, íntima amiga de Nacho Castañares y Lucila Villar, compartió detalles sobre la escandalosa separación. La noticia de la ruptura de esta famosa pareja generó revuelo en las redes sociales. Sin embargo, días atrás las especulaciones crecían en relación a los exhermanitos debido a que Guido Záffora confirmó el fin del noviazgo y aseguró que Nacho había terminado la relación debido a la intensidad de La Tora.

Tras los fuertes rumores, tanto Nacho como La Tora emitieron un comunicado a través de sus perfiles de Instagram, validando los dichos del periodista.

"A raíz de muchas especulaciones y dichos, les queremos decir que con Lu decidimos no estar más juntos. No pasó nada y realmente el amor del uno por el otro, está intacto. Hoy no estamos más en relación pero sí nos seguimos acompañando, ayudando y trabajando juntos desde el otro lado. Obvio que 'Fuera de Joda' va a continuar además de los proyectos que tenemos juntos en pie. Gracias por el respeto y amor que siempre nos dan y más en este momento", expresa la misiva.

La inesperada reacción de Julieta Poggio tras la separación de Nacho y La Tora

Tras el escándalo de la ruptura de Nacho Castañares y Lucila Villar, Julieta Poggio reveló detalles cruciales. En LAM, la modelo admitió que la separación no la tomó por sorpresa.

"No me sorprendió porque yo ya lo sabía, desde estos días", expresó Poggio. Además, aseguró que la pareja no estaba pasando por dificultades. "No, ¿sabés que no venían mal? Simplemente hay veces que es mejor quizás terminar en un momento, para después no terminar mal. Terminar sanamente", respondió Julieta.

Asimismo, Julieta Poggio fue cuestionada por Ángel De Brito, quien preguntó si la separación era definitiva o si existían posibilidades de reconciliación. Ante esto, la actriz optó por no exponer las decisiones personales Nacho Castañares y La Tora. A pesar de ello, el conductor confirmó que la ruptura no tiene vuelta atrás. "Eso quiere decir que es definitivo", concluyó De Brito.

