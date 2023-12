Julieta Poggio se hartó de su ex, tras tildarla de infiel: ''Si yo hablara''

Julieta Poggio y Lucca Bardelli terminaron en malos términos el pasado mes de junio, luego de dos años en pareja, la separación se dio por la participación de la actriz en Gran Hermano 2022, los rumores de romance con Marcos Ginocchio y versiones de infidelidad por parte del joven de 21 años.

Actualmente, cada uno siguió por su lado, pasaron los meses y su historia parecía haber quedado en el pasado, hasta que, en Instagram, Lucca volvió a recordar a su ex, pero no habló muy bien sobre ella: “La verdad que no sé qué decirte, esta pregunta me la hacen mucho y siempre la evito. Pero la posta es que no, no quedó todo bien, al contrario...’’, expresó.

Y continuó: ‘’Me enteré cosas de parte de ella, que hizo cuando estábamos en la relación. Pero bueno, yo estoy tranquilo, sé que siempre hice las cosas bien, por lo menos de mi parte...”, cerró muy picante Bardelli, sobre lo que llegó a sus oídos de las supuestas traiciones de la artista de Coqueluche.

Qué dijo Julieta Poggio sobre las declaraciones de su ex, Lucca Bardelli

Julieta, por su parte, decidió romper el silencio, luego de estar recibiendo constantes mensajes de sus seguidores y fanáticos que le advertían de las declaraciones de su exnovio. Es por ello, que desde Instagram y de manera sutil, en sus historias compartió una selfie de ella, en blanco y negro y escribió: ‘’Dejen de mandarme cosas porque si yo hablara…’’, advirtió duramente.

La dura frase de Julieta Poggio a su ex

De esta manera Julieta Poggio, pidió encarecidamente a su público seguidor que no la atormente con los dichos de Lucca Bardelli, que, al parecer, le importa poco y nada, ya que actualmente está dedicada en cuerpo y alma a sus proyectos laborales, como el teatro y pronto volverá a la pantalla chica de Telefe, con Gran Hermano 2023.

D.M