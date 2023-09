Lucca Bardelli, ex de Julieta Poggio, sorprendió el día de ayer, al aparecer entre la tribuna del Bailando 2023. ¿La razón? Fue ‘’invitado por un amigo’’ y estuvo situado en el lugar de las amigas de la modelo Eva Bargiela que debutó en el reality.

Aunque apareció pocas veces en el aire, cada vez que las cámaras realizaban un cameo del público se podía apreciar al exnovio de Disney parado y mirando a la pista.

Sobre este contexto, la cuenta de Tiktok del Bailando se encontró con Lucca y le realizó una breve entrevista, en donde sorprendió al nombrar a la enemiga de su exnovia, Coti Romero, quien es parte del reality de Marcelo Tinelli. En un principio, la notera le consultó el motivo de su presencia y si fue a apoyar a alguien en particular. Lo cual él lo negó y que sólo estaba ‘’viendo qué onda’’.

‘’¿Te estás postulando para entrar al Bailando?’’, retrucó la cronista. A lo que Lucca se hizo el desentendido y nuevamente lo denegó, que sólo estaba presente para disfrutar del ambiente del programa y aclaró ‘’que es de madera’’ para bailar.

Coti Romero

Finalmente, la chica que entrevistaba a Lucca Bardelli quiso ir un paso más allá y preguntó: ‘’¿Quién sería tu pareja?’’, en referencia si participara en el Bailando 2023. A lo que el ex de Juli Poggio respondió, muy picante: ‘’Coti’’, en referencia a Coti Romero, pero rápidamente se echó para atrás y bromeó: ‘’Mentira. No sé la verdad, no conozco mucho, es la primera que vengo’’, se excusó.

D.M