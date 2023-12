Apareció el ex de Julieta Poggio y la culpó de infiel: "Me enteré cosas"

Julieta Poggio y Lucca Bardelli estuvieron en pareja dos años, afrontaron una separación de meses, cuando la actriz estuvo participando en Gran Hermano 2022 y para junio de este año decidieron ponerle punto final a su historia de amor, pero lamentablemente las cosas entre ellos no terminaron bien.

Cabe recordar que, en medio de las crisis que la pareja al parecer estaba viviendo, el shippeo entre Juli y Marcos Ginocchio estaba más fuerte que nunca, ya que desde el inicio del reality se notó una química innegable entre ambos, pero hasta el día de hoy lo niegan y aseguran que sólo los une una bonita amistad.

Julieta Poggio y Lucca Bardelli cuando estaban juntos

Lucca, por su parte, estuvo envuelto en varias especulaciones de infidelidad a su novia, mientras ella no sabía nada por estar aislada del mundo exterior en GH. Conversaciones y fotos particulares se filtraron en redes sociales y los fanáticos de Poggio salieron en su momento a criticar a Bardelli, pero este siempre se mantuvo firme ante las acusaciones.

Lucca Bardelli rompió el silencio y reveló la verdad el final de su relación con Julieta Poggio

Meses después, ambos siguieron sus caminos, pero recientemente el joven de 21 años le consultaron acerca de cómo terminó verdaderamente su relación con la bailarina y no se guardó nada:’’¿En qué quedó todo con Juli? ¿Terminaron bien?’’, indagó un usuario.

Acto seguido, el exnovio de Disney respondió: “La verdad que no sé qué decirte, esta pregunta me la hacen mucho y siempre la evito. Pero la posta es que no, no quedó todo bien, al contrario...’’, empezó diciendo.

Finalmente, Lucca Bardelli culpó a Julieta Poggio de ser infiel: ‘’Me enteré cosas de parte de ella, que hizo cuando estábamos en la relación. Pero bueno, yo estoy tranquilo, sé que siempre hice las cosas bien, por lo menos de mi parte...”, concluyó.

D.M