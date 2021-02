Julieta Prandi contó las condiciones que le pone su exmarido a sus hijos para usar el celular

Tras la denuncia que le hizo Julieta Prandi a su exmarido, Claudio Contardi por abandonar en la puerta de su casa cuando ella no estaba a sus dos hijos, Mateo y Roco de 9 y 5 años respectivamente y asegurar que cuando estaban casados el la amenazaba de muerta ahora la actriz y modelo hizo otra impactante revelación sobre las condiciones que le impone su ex a los chicos para que usen el celular cuando están bajo su cuidado.

Julieta Prandi habló en "Nosotros a la Mañana" y contó cómo viven sus hijos con su padre. “¿Cómo los trata Contardi cuando están con él? ¿Cómo son las horas que están con él?”, indagó Karina Iavícoli. Y allí la actriz comenzó a relatar: “Cuando yo llamo a mis hijos, Mateo, que es el más grande y es que cuenta, es un robot porque lo tiene delante al padre y entonces repite ‘hoy fui a jugar a la pelota, fui al shopping’ y no sé qué más. Parece que te dijera un itinerario que le dijeron que diga, como si la estuviera pasando maravillosamente bien, pero te das cuenta que es forzado, te das cuando un nene te está mintiendo”.

Y luego reveló la condición que le pone su ex a sus hijo mayor: “El padre le compró un celular que lo tiene en la casa de Escobar donde vive él y le tiene prohibido agendarme a mí, tenerme de contacto. O sea, yo no me puedo comunicar al teléfono que tiene Mateo, directamente con él, sino que tengo que llamar a través del padre”.

Emanuel Ortega respaldó a Julieta Prandi tras el violento episodio con su exmarido

Luego de haberse enterado de la crisis que vivió su pareja Julieta Prandi con su exmarido, Claudio Contardi quien, sin previo aviso dejó a sus dos hijos, Rocco y Mateo en la puerta de su casa cuando ella estaba trabajando, Emanuel Ortega, actual pareja de la actriz y modelo, salió fuertemente a bancar a su novia en las redes sociales.

El cantante, hijo de Evangelina Salazar y Ramón "Palito" Ortega, publicó en sus historias de Instagram una hermosa foto de ellos dos juntos con una frase contundente: "Guerrera, valiente y entera", se lee debajo de la foto de ambos en lo que parece ser el campo que tiene la familia Ortega en las afueras de Buenos Aires.

Vale recordar que no sólo Contardi dejó a sus hijos en la puerta de la casa sino que la persona que los recibió, una colaboradora de Julieta, tuvo que realizar una denuncia que después ella ratificó por los hechos sucedidos.