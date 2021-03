VIDEO | Julieta Prandi relató el desesperante momento que atraviesa

La lucha de Julieta Prandi por conseguir la custodia completa de sus hijos Mateo y Rocco, tras el abandono que su exmarido, Claudio Contardi hizo en la puerta de su casa, cada día se hace más cuesta arriba. Hace semanas, ella pidió la recusación del juez que llevaba su caso (ya que falló en su contra ante el pedido de una perimetral para que el empresario no se acerque a sus hijos) por pensar que 'no tenía en cuenta' las denuncias que se habían realizado.

En un móvil con "Hay que Ver" el programa de El Nueve contó que hay una nueva jueza pero que aún no se llegó a pronunciarse sobre la perimetral y la restricción del contacto de su ex con sus hijos. "Los chicos no quieren estar con su papá después de la situación de maltrato y abandono que sufrieron. Hay cosas muy graves dentro de la causa y hay un gran silencio en el juzgado. Estamos esperando que tomen la decisión".

"Después que todo siga el curso, como debe ser, pero mientras tanto estamos en una espera angustiante, tediosa. Los chicos no volvieron a ver más al padre pero tampoco pueden volver al colegio porque el padre los puede ir a retirar en cualquier momento y no son las cosas así".

Julieta Prandi además dijo que todo este tema le trajo problemas de salud: "Esta semana tuve que faltar unos días a la radio porque me quedé muda... ya estoy mejor pero no es nada agradable estar en esta situación".

Julieta Prandi describió la violencia de género que padeció con su exmarido

La conductora y actriz contó el infierno de violencia de género que vivió con su exmarido, Claudio Contardi, que el mes pasado abandonó a sus hijos Mateo y Rocco en la puerta de su casa, cuando ella no estaba, argumentando que no podía cuidarlos más.

"En discusiones, me agarraba del cuello, del brazo, y me decía que si hubiese sido hombre no me dejaría un sólo hueso sano. Ser una figura pública y tener un micrófono es mi seguro de vida", le contó a Telenoche, el noticiero de eltrece.

También se refirió a un episodio de violencia que vivió uno de sus hijos: "Rocco me dijo: 'Estoy enojado porque dibujé la pared y papá me pegó en la espalda´", contó Julieta Prandi muy afligida.

Mientras tanto ella continúa tratando de que le impongan una perimetral al empresario, para que no pueda acercarse a ella ni a sus hijos, medida que, por lo pronto, no prosperó ya que el juez que entiende en la causa la rechazó y ahora ella busca recusar al juez.