Julieta Prandi decidió pasar por la peluquería, esta vez para dar un paso más grande. Si bien siempre se ha hecho varios cambios de look, hacía tiempo que no se animaba a uno tan notorio. Y es que la modelo ahora luce un nuevo corte de pelo que incluye llevarlo por encima de los hombros.

En la primera imagen que compartió, la también conductora tenía el pelo lacio. Sin embargo, en el programa de este miércoles, optó por hacerse ondas.

"Me encanta el pelo, estás divina", "Amé tu look" y "Divino te queda ese look de pelo" fueron algunos de los comentarios que recibió Julieta Prandi en sus redes.

Julieta Prandi se animó a un rotundo cambio de look.

El presente de Julieta Prandi

Desde que Julieta Prandi se fue de la casa que compartía con el padre de sus hijos, en febrero del 2019, inició un camino muy difícil de transitar en el cual se enfrentó legalmente a su exmarido Claudio Contardi. La modelo lo denunció por varias situaciones de violencia que sufrió en mayor medida durante los últimos dos años de relación.

En "Es Por Ahí", programa que conduce la actriz junto al Tucu López, Julieta Prandi se sinceró sobre cómo se siente con el avance de la causa por abuso sexual contra su exmarido. "No me voy a prestar en una entrevista o en un medio a hacer una especie de catarsis emocional, para eso tengo un ámbito donde lo hago y también lo hago a través de la Justicia que es algo que vengo exigiendo desde hace mucho tiempo, desde que me fui de mi casa", expresó la conductora.

Julieta Prandi se animó a un rotundo cambio de look.

"Son denuncias que venía haciendo desde hace mucho tiempo y desde que entró al ámbito legal de mi vida Fernando Burlando con su equipo, ha virado un poco la causa por suerte, se está vislumbrando un poquito de luz, hay novedades. Yo estoy sensibilizada por supuesto, estoy como puedo, pero estoy muy entera también y estoy súmamente confiada de que se va a hacer justicia", agregó Julieta Prandi.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega.

Como si eso fuera poco, la conductora recordó un detalle escalofriante y no menor de una de las graves amenazas que sufrió cuando se fue de su casa hace más de 3 años. "Me fui amenazada de muerte. Eso lo dije y es verdad, me fui amenazada de muerte de mi casa", sentenció Julieta Prandi.

En cuanto a lo sentimental, la conductora continúa en pareja con Emanuel Ortega y están más enamorados que nunca.