Los motivos por los que Julieta Prandi abandonó su programa en pleno vivo

Julieta Prandi vivió un mal momento en vivo cuando decidió abandonar Es por ahí en pleno aire.

La modelo y conductora se enteró que su casa estaba inundada cuando recibió un llamado de Emanuel Ortega, su pareja.

Julieta contó a sus compañeros de América qué sucedía en ese momento porque irrumpió en el plano con su teléfono en la mano y totalmente desconcertada.

“Se me inundó el living, llovió y había algo en el techo al parecer”, contó la diosa. “Había un charco de agua que caía del techo cuando me fui, entonces hay una gotera seguramente, pero no sé qué está pasando ahora en mi casa”, agregó.

Julieta Prandi también contó que su novio, Emanuel, se encargó de limpiar la casa porque el agua llegó hasta la mesa. “Esto parece que viene de alguna filtración de arriba, pero olvidate, ya tuve un montón de este tipo de quilombos, este no sé a qué se debe, pero obviamente me van a venir a romper el techo. ¿Ustedes querían saber por qué me ausenté cinco minutos? Bueno, fue por eso”, agregó la modelo.

Los rumores de mala relación entre Julieta Prandi y Tucu López

Julieta Prandi y Tucu López fueron la dupla estrella en los veranos de América y, desde el inicio de Es por ahí, las versiones sobre mala relación comenzaron a correr.

En "Socios del espectáculo", Rodrigo Lussich afirmó que la pareja "tiene poca onda", pese a que eso aún no se ha trasladado a la televisión. "Al Tucu le molestó que ella se ausenta mucho, entre otras cosas", dijo el periodista meses atrás.

Según Lussich, el motivo de la molestia sería del Tucu con Julieta, por las reiteradas ausencias. "Entre ellos están aburridos", agregó el periodista.