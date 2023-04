Con una reconocida trayectoria en la industria musical, Karina La Princesita expresó su hartazgo ante las recurrentes preguntas sobre Sergio "Kun" Agüero, futbolista con quien vivió cuatro años de amor, con quién terminó su relación en 2017.

El kun durante los festejos del mundial.

Usualmente se la ve a Karina muy activa en Twitter, y este martes la cantante interactuó con sus seguidores, a través de preguntas y respuestas, así aprovechó la consulta de un usuario para subrayar que está cansada de que le pregunten por el Kun y por el origen de su apodo, Princesita.

"¿No te cansa que mayormente en las entrevistas siempre te pregunten lo mismo?", le consultó un seguidor a Karina desde la red social del pajarito. Sin filtros, la artista respondió: “Me rompe soberanamente las pelotas. Me hincha más las bolas que me jodan con el Kun.".

Karina en "Noche al Dente".

Y continuó: "Yo, por respetuosa, respondo y después el título es típico de alguien que no suelta, después de una década”. Por último, cerró: “Me infla las bolas, sí. Eso y que me pregunten por qué me pusieron Princesita”.

Tweet de la cantante.

Recordemos que la semana pasada, Karina La Princesita fue a Noche al Dente, programa de América que conduce Fernando Dente. En ese espacio, el conductor le preguntó a la cantante por su pasada relación con Sergio "Kun" Agüero y por el origen de su apodo artístico, Princesita. Y ella respondió con amabilidad y generosidad.

Karina La Princesita reveló de qué actor argentino se enamoró

Karina La Princesita estuvo en el programa de Fer Dente en donde hizo contundentes declaraciones y sorprendió con ciertas cosas que compartió. La cantante de cumbia rememoró sus días adolescentes, confesando que era muy fanática de los Backstreet Boys, una de las primeras "boy bands" que se hicieron globales.

“Yo tuve ídolos en mi adolescencia de bandas de chicos, y eran los Bakcstreet boys”, reveló Karina, quien eligió como uno de los temas de su vida el hit "Everybody". “Me gustó Nick Carter. Pero lloraba por Nick Carter. Fue el primer amor platónico de mi vida, lo amaba. Tenía la vincha, el póster… Lo fui a ver a La movida del verano”, recordó Karina.

Imagen promocional de "Los Simuladores".

Luego, dio precisiones sobre estos "enamoramientos". “Pasa que a mí me cuesta que me guste la gente. Es muy raro que a mí me guste alguien físicamente, ya sea actores, lo que sea. No me pasa nada”, señaló. Sin embargo, poco después aseguró que cuando era joven tuvo un "crush" con Martín Seefeld, de "Los Simuladores".