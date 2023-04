La cantante Karina “La Princesita”, creadora de grande éxitos como “Con la misma moneda” y “Esa te dejó”, tuvo una charla radial en el programa “Agárrate Catalina”, conducido Catalina Dlugi, donde contó lo mal que la pasó en su relación con el ex futbolista Sergio “El Kun” Agüero y las críticas que recibía por su físico y por ser un “piba de barrio”. Karina, abrió su corazón y dijo: “La gente, en base a las profesiones, idealiza. Suponían que como el Kun era futbolista y ganaba mucha plata, merecía otra pareja, no una persona como yo que venía de barrio”.

Además, agregó: “Es una pelotud…, pero imaginaban una modelo de 1,80, híper flaca y no una mina normal como yo. Sufrí mucho, fue durísima esa época. Me sentía muy insegura”. También habló del bullyng que sufría de chica: “siempre conté con mucha naturalidad del bullying que sufrí y de la violencia que sufrí en mi casa”: “Todos tenemos cosas, pero el tema es no naturalizar, porque puede que te sientas cómodo en lugares donde no tenes que quedarte. Hay que acostumbrarse a la paz”.

Karina "La Princesita"

Antes de terminar, agregó: En ocasiones donde estaba mal, estaba triste, llegué a publicar y contar cómo se me había ido el brillo de los ojos. No es una pavada, y es necesario tomar conciencia. Hablar de la depresión, de la angustia, de la ansiedad en los medios es importante porque visibiliza que hay que trabajar, hacer terapia y cuidarse”.

Karina si tuviera que elegir entre el Kun y El Polaco

Karina “La Princesita” pasó por el sillón de Fernando Dente en “Noche Aldente”, en la señal de América, y habló de sus ex parejas: el cantante “El Polaco”, padre de su hija Sol Cwirkaluk y el ex futbolista El Kun Agüero.

Fernando Dente y Karina "La Princesita" cantando en "Noche Aldente"

Todo comenzó cuando el conductor le propuso un juego, donde tenía que matchear y elegir con cuál de los dos debía “chapar”. Si bien la cantante intentó salir de eso, no lo logró y dijo: “Ay, tengo muchos nervios. Con ninguno me quedó un chape guardado y no tengo ganas de chaparme a ninguno... ", comenzó la cantante, pero luego decidió aceptar el desafío: "Lo voy a decir. Con El Polaco me pasa algo muy especial y es que lo veo como un familiar. Así que me chaparía al Kun".

