Karina La Princesita estuvo en el programa de Fer Dente en donde hizo contundentes declaraciones y sorprendió.

La cantante de cumbia rememoró sus días adolescentes, asegurando que era muy fanática de los Backstreet Boys, una de las primeras "boy bands" que se hicieron globales.

“Yo tuve ídolos en mi adolescencia de bandas de chicos, y eran los Bakcstreet boys”, aseguró Karina, quien eligió como uno de los temas de su vida el hit "Everybody". “Me gustó Nick Carter. Pero lloraba por Nick Carter. Fue el primer amor platónico de mi vida, lo amaba. Tenía la vincha, el póster… Lo fui a ver a La movida del verano”, recordó Karina La Princesita sobre su época de fan.

Luego, dio precisiones sobre estos "enamoramientos". “Pasa que a mí me cuesta que me guste la gente. Es muy raro que a mí me guste alguien físicamente, ya sea actores, lo que sea. No me pasa nada”, señaló. Sin embargo, poco después aseguró que "ama" a Ashton Kutcher y reveló que cuando era joven tuvo un "crush" con Martín Seefeld, de "Los Simuladores".

El enamoramiento de Karina La Princesita con Martín Seefeld

Luego de nombrar a Ashton Kurcher, Karina fue por más y sembró intriga: “Ese fue el segundo que me gustó en la vida. Cuando era chiquita me gustaba uno de Los Simuladores”.

“Ya era grande. Me gusta la gente grande”, reveló Karina, mientras Fer Dente intentaba adivinar de quien se trababa de los cuatro personajes de la serie creada por Damián Szifrón.

“Hacía del papá de cosa (sic) en Rebelde Way”, lanzó Karina, y fue un dato clave para que el conductor adivinara: “¡Martín Seefeld!”, le dijo y la cantante confirmó.

