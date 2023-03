Karina La Princesita hizo un insólito pedido para su próximo show: "Es solo para los fieles, no vayan porque se van a aburrir"

Este domingo Karina La Princesita estuvo presente en La Peña Morfi y descolocó a todos en el estudio al lanzar un par de advertencias sobre el show que dará el 15 de abril en el Teatro Ópera. La artista le pidió a sus seguidores que no vayan porque es un recital únicamente para sus seguidores fieles.

Muy leal a sus convicciones, Karina no tuvo miedo en interrumpir al conductor para realizar un pequeño comunicado sobre su próximo show. Incluso, explicó el motivo por el que no agrega más funciones a pesar de que el Teatro Ópera se lo pida.

"No vayan. Es un show muy especial sólo para seguidores muy leales de la primera etapa. En el ópera quieren que sume fecha pero dije que no, que es sólo para los más leales. No voy a cantar 'Corazón mentiroso' ni nada de lo que quieren escuchar", lanzó sin escrúpulos Karina La Princesita.

Inmediatamente, Jey Mammón y la banda que estaba detrás de la cantante se quedaron mudos y tuvieron que procesar lo que habían escuchado. El conductor le reclamó que podrían ir aquellos que tienen curiosidad por sus canciones viejas y Karina La Princesita replicó "Soy muy leal a lo que siento. Dura como 5 horas, los que no conocen los primeros temas, se van a aburrir".

Por supuesto que la advertencia no agradó entre los televidentes y la artista tuvo que salir a dar explicaciones mediante su cuenta de Twitter. "Soy franca y no vendo buzones. No estoy desesperada por vender entradas con engaños. No es alcohol ni soy boluda. Lo mío se llama amor y respeto por el público..."

"Si en el show del 15 de abril, no van a sonar los temas más conocidos, me siento en la obligación de decirlo y vos, a partir de ahí, elegir si vas o no", cerró Karina La Princesita.

