Karina La Princesita se ha convertido en noticia durante estos últimos días, esto luego de visibilizar su estado de salud mental, en donde reveló que está afrontando episodios de depresión. Sin embargo, ahora vuelve a dar de qué hablar, en esta oportunidad porque desclasificó la historia detrás de la canción que la llevó a ser una de las cantantes más famosas del país.

“Con la misma moneda” fue el hit que catapultó a la fama. Pero, lo que sus seguidores no conocían es que, en el momento en que Karina sacó la canción, ella estaba muy comprometida con la religión cristiana. Así lo confesó en el espacio “Biri Biri”.

Karina La Princesita reveló la historia detrás de su canción "Con la misma moneda".

“Yo en ese momento iba mucho a la iglesia. Un día hablo con el pastor y le cuento que iba a sacar un tema en el que tenía que hacer con los dedos así (gesto de cuernitos) pero él me dice que no lo saque... para mí iba a ser un hitazo, me quería morir”, partió comentando Karina. Seguidamente, destacó que no pensaba hacerle caso porque quería perseguir sus sueños.

“Por dentro pensé que la iba a sacar igual. Salí de la iglesia y lo grabé... No importa por qué razón, me atropelló un auto y quedé internada. No me hice nada salvo en los dos dedos de la mano que tenía que bajar para hacer los cuernos”, agregó, dejando atónitos a todos en el programa.

Karina aseguró que los médicos le comentaron que debían amputarle los dos dedos porque los nervios se habían separado: “Yo me fui a la iglesia a pedir perdón desesperada... A los días, voy al médico para firmar los papeles para la operación, me iban a amputar... Cuando estoy por agarrar la lapicera, me da electricidad y se lo digo. Y fue ahí que cambió todo”, precisó la intérprete.

“El médico me dijo que si yo sentía eso era porque los nervios se habían unido, inexplicablemente porque era algo imposible. La cosa es que no me los sacaron", cerró Karina La Princesita, revelando así uno de los capítulos más extraños de su vida y que gira alrededor de una de sus canciones más exitosas.

