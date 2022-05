Kate Rodríguez reveló detalles de su tremenda historia de vida: "No cuento ni con mi papá, ni con mi mamá"

Kate Rodríguez fue uno de los personajes polémicos que pasó por "El Hotel de los Famosos", muchos de sus compañeros se quejaban de su seriedad o de su exigencia a la hora de trabajar, sin embargos casi ninguno conoció la historia de vida de la panameña que llegó a nuestro país huyendo de las limitaciones de sus padres.

La bailarina estuvo en "Mañanísima", donde Carmen Barbieri le preguntó hace cuánto está viviendo en Argentina, lo que desencadenó en una historia impensada que explica el por qué de muchas de las actitudes de Kate Rodríguez. La artista explicó: "Me vine a la Argentina hace doce años. Me vine a estudiar periodismo, yo estudiaba Comunicación Social en Panamá. Quise terminar la carrera acá, de hecho estudio en TEA. Pero por el trabajo se me complican mucho los horarios".

Kate Rodríguez.

Con respecto a los motivos que la llevaron a abandonar su tierra natal, Kate Rodríguez reveló: "Hay un tema, en mi caso, religioso en Panamá. Tuve que poner tierra de por medio porque me estaban matando. Mis papás son pastores evangélicos. Una hija como yo no pega mucho con ellos, la verdad. No cuento ni con mi papá ni con mi mamá, qué me puede importar. Tengo amigos (acá en la Argentina), tengo mis padres adoptivos, tengo dos hermanos que elegí".

Carmen Barbieri le preguntó si la reacción de sus padres cuando decidió abandonar su casa, fue manifestarle que ya no la consideraban su hija, a lo que Kate Rodríguez respondió: "Sí, eso pasó cuando yo tenía 17. Y yo emigré a los 20. Yo a los 17 dejé de vivir con mis papás. Ahí empiezo a vivir con mi abuela materna, que es con quien yo tengo mi relación más profunda. Luego de esto, yo me doy cuenta de que, en lo que yo quería desarrollarme, me iba a traer muchos problemas con ellos".

Los castigos que recibía Kate Rodríguez por parte de su padre

Como cualquier persona, Kate Rodríguez buscaba poder cumplir su sueño de bailar y desarrollarse en el arte que expresaba a través de su cuerpo, pero no tenía la libertad de decidir. La artista recordó un triste momento de su adolescencia: "Yo me fui a un concurso de baile a escondidas, lo gané y mi papá cuando lo vio en el periódico... fue una cosa de que me dio un buen merecido. Entonces yo me dije que nunca iba a poder llegar a donde quería porque iba a estar avergonzando siempre a mis papás".

Para Kate Rodríguez no fue nada fácil esa reacción por parte de su padre. La bailarina relató cómo lo vivió: "Yo lloré tanto esta situación. Yo estuve doce años sola, pasando doce navidades sola, doce cumpleaños. No hubo un llamado. Yo me hice así, no era así. Es por eso que hoy hay muchas situaciones que no me afectan".