Pamela David apuntó contra Aníbal Lotocki, en medio de la delicada salud de Silvina Luna: ''Qué sinvergüenza''

Aníbal Lotocki se encuentra en el ojo de la tormenta y siendo fuertemente críticado por medios y la gente, en el medio de la delicada salud de Silvina Luna, quién continua luchando por su vida en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Figuras importantes, programas pidiendo por una cadena de oración por la modelo e hicieron hincapié en que se haga justicia, ya que vale recalcar que el cirujano está denunciado por mala praxis.

En Desayuno Americano, Pamela David criticó fuertemente a Lotocki y expresó su bronca, luego de que Fernando Burlando revelará que el cirujano no tiene biene personales y se declaró insolvente.

Silvina Luna - Aníbal Lotocki

Por dicho motivo, la conductora hizo hincapié en la recuperación de Silvina y su plano económico, debido a que en los últimos años, no le fue posible conseguir trabajo por su salud: ‘’ Hay indignación. Sabemos que lo más importante es la salud, pero que Silvina no pueda trabajar porque su físico no le responde’’, comenzó diciendo.

Luego, Pamela le preguntó al abogado: ‘’Con lo laburante que fue (Silvina Luna) ¿No se puede hacer nada legalmente para que tenga una ayuda económica?’’. A lo que Burlando respondió: ‘’Es prudente iniciar un juicio civil cuando la persona es solvente, pero no hay solvencia del otro lado, nosotros ya hemos hecho una investigación absoluta’’, reveló.

La bronca de Pamela David contra Aníbal Lotocki

Acto seguido, la conductora de Desayuno Americano, manifestó su bronca al escuchar las palabras del profesional: ‘’¿No tiene nada a su nombre? ¡No lo puedo creer!’’, luego Burlando contestó: ‘’Con todos los problemas legales que tiene, ¿mira si va a comprar un inmueble y lo va a poner a nombre de él?’’, detalló.

Aníbal Lotocki



Finalmente, Pamela David indagó y lo criticó fuertemente al Aníbal Lotocki por las causas que tiene: ‘’Y el palacio que tiene en Olivos? ¿No tiene nada a su nombre? ¡Qué sinvergüenza! ¡Qué sinvergüenza!’’, concluyó.

D.M