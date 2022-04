Kiss en Argentina: ¿Qué tenes que saber para ver el show?

¡Llegó la semana más esperada por la Kiss Army argentina! Este sábado 23 de abril en el Campo Argentino de Polo, KISS, la banda más icónica de todos los tiempos, se despedirá para siempre de los escenarios y dará su último show en vivo en en nuestro país ¡el último en su historia!

Producido por DF Entertainment y presentado por Flow, el esperado show, que se desarrollará en el marco del Tour despedida “End Of The World”, cuenta con los últimos tickets a la venta a través de All Access . A continuación, todo lo que tenés que saber sobre el show con el que dirán adiós de forma definitiva a los fans argentinos:

TRANSMISIÓN EXCLUSIVA DE LOS SHOWS

Todos los clientes de Flow podrán disfrutar en vivo los shows a través de la plataforma de entretenimiento. La transmisión comenzará a las 19.30 horas por el canal 605 de Flow, donde se podrán ver los shows completos, las entrevistas a las bandas y los contenidos exclusivos desde todo el país y desde cualquier dispositivo.

​​Los periodistas Mikki Lusardi y Clemente Cancela serán los encargados de conducir la transmisión desde el estudio de grabación especialmente montado en el predio, mientras que Brenda Di Aloy estará transmitiendo desde el campo.

BANDA INVITADA

Arde La Sangre va a estar abriendo el histórico show despedida de KISS en Argentina.

La banda de metal y power rock argentina, con melodías oscuras y letras profundas y directas, nacida en 2020, en plena pandemia, está conformada por Tery (guitarra y coros), Luciano Farelli (guitarra, coros y programaciones), Nacho Benavides (batería) y Corvex (voz), cuya identidad más genuina parte salir a cantar y decir lo que pocos se animan, lo que desencadenó en el lanzamiento de “La Cura”, su primer trabajo discográfico.

CÓMO LLEGAR AL SHOW

TRENES: Tren Mitre (Ramal Suárez) - Estación 3 de febrero.

El último tren a José León Suárez sale a las 23:26 hs. Mientras que el último tren sentido a Retiro sale a las 22:53 horas.

SUBTES: Subte línea D. Estación Palermo.

El último servicio hacia Catedral sale a las 23:33 horas y el último servicio con destino a Congreso de Tucumán sale a las 00:07 horas.

COLECTIVOS: ofrece servicios durante todo el día y toda la noche, habiendo refuerzo de servicios para el turno noche.

Las líneas que llegan hasta el Campo Argentino de Polo son:

10 (Palermo - Wilde) Va a Obelisco y a Constitución

29 (Olivos- La Boca) Va a Plaza de Mayo

34 (Palermo - Liniers)

130 (Est. Boulogne - Barrancas Belgrano - Retiro - La Boca)

160 (Claypole - Ciudad Universitaria)

166 (Palermo - Morón)

15 y 64 (Por Luis María Campos)

TAXIS: habrá una parada sobre Avenida Libertador las 24 horas.

SOBRE LA DESPEDIDA DE KISS

Tras 45 años de carrera, la cual dio inicio a la épica era de leyendas del Rock´N Roll, KISS anunció que se despedirá definitivamente de sus fans de todo el mundo con su última gira internacional “End Of The Road World Tour” .

Sin duda, KISS deja una huella en la historia de la música a nivel global: sus shows en vivo se consagraron como los más emblemáticos de la historia del Rock´N Roll, tienen vendidos más de 100 millones de álbumes en todo el mundo y cosechó miles de fanáticos de todas las generaciones a través de la familia KISS Army."Todo lo que hemos construido y todo lo que hemos conquistado en las últimas cuatro décadas nunca podría haber sucedido sin las millones de personas en todo el mundo que han llenado clubes, teatros y estadios durante esos años. Esta será la celebración definitiva para aquellos que nos han visto y una última oportunidad para aquellos que no lo han hecho. KISS Army, nos estamos despidiendo en nuestra gira final con nuestro show más grande y saldremos de la misma manera en que entramos... Sin pedir disculpas e imparables." dijo KISS.