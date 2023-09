Kourtney Kardashian actualmente en su avanzado estado de su embarazo con el baterista de Blink 182, Travis Barker, compartió un emotivo relato sobre un dramático giro en su embarazo, que la llevó a someterse a una cirugía de emergencia para garantizar la vida de su bebé.

Este cuarto hijo será el primero de Kourtney junto a Travis Barker. La situación tomó un rumbo inesperado cuando los médicos consideraron necesario intervenir de urgencia, lo que llevó a Travis a abandonar temporalmente la gira europea de su banda para estar al lado de su esposa en este momento crítico.

A sus 44 años, Kourtney confirmó que la rápida acción de los profesionales de la salud fue crucial para salvar la vida de su bebé. Tras la cirugía de emergencia, madre e hijo regresaron a su hogar, dejando atrás el peligro que enfrentaron juntos.

El mensaje de Kourtney Kardashian y Travis Barker en las redes

Travis Barker expresó su alivio a través de un mensaje en su cuenta de Twitter: "Dios es bueno. Volé de regreso a casa para una cirugía de emergencia que puso en riesgo la vida de nuestro bebé, y estoy profundamente agradecido de que todo haya salido bien. Quiero agradecer a todos por su apoyo. La gira se reanuda el viernes".

Por su parte, Kourtney Kardashian compartió sus sentimientos en Instagram: "Estaré eternamente agradecida con mis increíbles médicos por salvar la vida de nuestro bebé. Agradezco infinitamente a mi esposo por su apoyo constante, quien dejó su gira para estar a mi lado en el hospital y cuidarme posteriormente; él es mi roca. Y a mi madre, gracias por estar ahí para mí".

Además, agregó: "Como alguien que experimentó tres embarazos previos sin complicaciones, no estaba preparada para enfrentar el miedo y la urgencia de una cirugía fetal. No creo que alguien que no haya pasado por algo similar pueda comprender verdaderamente esa sensación de temor".

Para finalizar, agregó: "Ahora tengo un profundo respeto y comprensión por las madres que han luchado por la vida de sus bebés durante el embarazo. Alabado sea Dios. Salir del hospital con mi bebé aún en mi vientre y a salvo fue una verdadera bendición", cerró Kourtney Kardashian.

