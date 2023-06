Kourtney Kardashian Barker no pudo ocultarlo más y decidió darle la sorpresa a su esposo Travis Barker que serán padres de una mnera muy particular.

Todo pasó en pleno show, cuando el baterista se estaba luciendo frente a familiares y amigos en Los Ángeles el 16 de junio cuando la empresaria decidió sacar un cartel y dar la impactante noticia.

"Travis estoy embarazada", fueron las palabras que escribió la estrella de "Keeping Up With the Kardashians". Las cámaras se centraron y salieron por las pantallas del estadio por lo que el baterista no pudo evitar la emoción. Bajo del escenario saludó con un abrazo y beso a su esposa y esperan con ansias su primer hijo.

La boda de Kourtney y Travis

La feliz pareja contrajo matrimonio el 22 de mayo del 2022 frente a familiares y amigos en Italia. El rockero y la empresaria no es la primera vez que dan el sí, anteriormente lo habían hecho en Las Vegas en el mes de abril, pero no tenían licencia de matrimonio.

Semanas más adelante, la pareja legalizó su matrimonio en Santa Bárbara, California frente a la abuela de Kourtney y el padre de Travis.

Si bien la empresaria ya es madre de tres hijos producto de su relación con Scott Disick a los que llamaron Mason Disick, Penelope Disick y Reign Disick. Por parte del baterista, es co padre de Landon Barker y Alabama Barker, con su ex esposa Shanna Moakler. Él también es padrastro de Atiana De La Hoya.

Kourtney Kardashian y Travis Barker han intentado tener un bebé como se ha mostrado en la exitosa seria de las Kardashian y lograron conseguirlo con el tiempo.

J.M