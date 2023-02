Kristen Stewart brilló en la alfombra roja de la Berlinale, el Festival Internacional de Cine de Berlín donde es la presidenta del jurado.

La actriz estadounidense asistió al estreno de la película "She Came To Me" en la noche de este jueves 17 de febrero.

Kristen Stewart deslumbró con su look blanco y negro en la red carpet de la Berlinale / Fotos: AFP

Según Vanitatis, Kristen Stewart lució un conjunto de la recién presentada colección primavera-verano 2023 de alta costura de Chanel. Dice que se trata del look 48 del desfile, un vestido de silueta arnés con falda escultórica que encaja a la perfección con el estilo de la actriz. A ello le sumó un moño en su cuello como accesorio.

En cuanto al maquillaje, decidió resaltar sus ojos y llevar un color natural en los labios.

Kristen Stewart deslumbró con su look blanco y negro en la red carpet de la Berlinale / Foto: AFP

Cuando Kristen Stewart deslumbró en Cannes

Kristen Stewart asistió al Festival de Cannes en mayo de 2022 y fue una de las mejor vestidas del evento.

Kristen Stewart en Cannes junto a Viggo Mortensen / Foto: AFP



Kristen Stewart posó para las cámaras junto a Viggo Mortensen y en esa oportunidad llevaba el pelo largo y rubio.

Su outfit estaba compuesto por una falda y un top con mangas y cuello de polera.