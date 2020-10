Kristen Stewart reveló cómo se prepara para ser Lady Di en "Spencer"

Hace unos meses nos enterábamos de la novedad de que Kristen Stewart se pondrá en la piel de Lady Di,un emblema que sin dudas implicará un gran trabajo actoral para la actriz conocida mundialmente por la saga Crepúsculo.

Kristen será Diana en el filme Spencer, será dirigida por el chileno Pablo Larraín, y antes de arrancar con los rodajes comenzó una exigente preparación para estar a la altura.

“El acento de Diana es lo que más me intimida. La gente conoce su voz, que era muy distintiva y particular. Y, aunque no empezamos a rodar hasta mediados de enero, yo ya estoy trabajando en ello. De hecho, tengo un coach especializado en dialecto que me está ayudando mucho”. le dijo la actriz a Instyle.

“Ahora mismo ya he leído tres biografías distintas de Diana para investigar sobre su vida. Bueno, dos y media. Espero terminar con la que estoy antes de empezar el rodaje”, confesó Stewart y agregó: “Esta es una de las historias más tristes que han existido. Por eso no quiero simplemente interpretar a Diana. Quiero conocerla a fondo, ser ella. De hecho, no había estado así de emocionada por un papel en mi vida”.